SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Sempozyumu'nda önemli açıklamalar

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Başkan Erdoğan, Yeniden Açılışının 70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Sempozyumu'nda açıklamalarda bulunuyor...

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

"Buradan ülkemizin döt bir yanındaki imam hatipli kardeşlerime ien kalbi selamlarımı gönderiyorum. Gözünü ülkemize çevirmiş tüm mazlum ve mağdurlara selamlarımı gönderiyorum. 70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Uluslararası Sempozyumu'nda sizlerle olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.

Sempozyumun başarılı geçmesini, imam hatip camiamız, ülkemiz, milletimiz, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

"CHP ZİHNİYETİ MİLLET İLE HESAPLAŞMASINI HEP İMAM HATİPLER ÜZERİNDEN YÜRÜTMÜŞTÜR"

Bugün 70 yaşında olan imam hatipler, her adımı sabır, samimiyet ve azim ile yürütülen bir mücadelenin eseridir. Kuruluşundan itibaren imam hatipler bu ülkede demokrasinin standardını gösteren bir mihenk taşı olmuştur. Vesayetin gölgesi ortadan kalktıkça imam hatiplerin kapısına vurulan zincirler kırılmıştır. CHP zihniyeti, millet ile, milletin değerleri ile hesaplaşmasını hep imam hatipler üzerinden yürütmüştür. Ellerine geçen her fırsatı ya bu okulları kapatmak ya da ellerindeki kazanılmış hakları engellemek için kullanmışlardır. İmam hatiplerin 70 yıllık mazisine baktığımızda bu durumun sayısız örneği ile karşılaşıyoruz.

Merhum Menderes'in 1950 seçimlerinden zaferle çıktıktan sonra ilk icraati ezanın aslı gibi okunmasıdır. Diğeri ise imam hatip okullarının açılmasıdır. Dönemin CHP bürokrasisi imam hatipleri açtırmamak için ayak sürümüştür.

İmam-hatip mezunuyum, çocuklarımı imam-hatipte okuttum ama hiçbir zaman imam-hatipçi olmadım. Tüm okullarımıza bütün imkanlarımızla seferber oluyoruz. Elimizden gelen tüm imkanları veriyoruz.

'Dinsiz bir nesin olsun' diyenler yok değil mi? Var.