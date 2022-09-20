KOMEK kurs başvuruları başladı mı? komek.org.tr Konya başvuru - KAYIT YAP! KOMEK başvurusu nasıl yapılır? ASEM, spor, yüzme kursu...

366 BRANŞ

KOMEK her kayıt döneminde birbirinden farklı branşlar ve etkinlikler ile eğitimlerine doludizgin devam ediyor. Yeni dönemde, Model Uçak (ATA) Yapımı, Elde Maraş İşi, Rusça, Seramik, Çini İşlemeciliği, Java ile Programlama, Kısa Film Yapımı, Kaligrafi, Minyatür Sanatı, Bisiklet Kullanma Eğitimi, Ses Eğitimi, İlmihal gibi alanlar olmak üzere 366 branşta eğitim verilecek.