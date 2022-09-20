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    • Haberler
    • 21.09.2022 09:33
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    • 21.09.2022 09:34
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    KOMEK kurs başvuruları başladı mı? komek.org.tr Konya başvuru - KAYIT YAP! KOMEK başvurusu nasıl yapılır? ASEM, spor, yüzme kursu...

    Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile ilgili başvuru bilgileri sık araştırılanlar arasında yer aldı. KOMEK ve ASEM'de yeni kayıt dönemleri için start verildi. Bu kapsamda başvuru yapmak isteyenler özellikle konu hakkında bilgileri öğrenmek istiyor. Peki, KOMEK kayıt ve başvuru nasıl yapılır? Konya KOMEK ASEM kayıt 2022 başvurusu nereden yapılıyor? İşte başvuruya dair bilinmesi gerekenler...

    takvim.com.tr
    komek.org.tr Konya başvuru - KAYIT YAP!

    Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) başvuru süreci bugünbaşladı. Hem Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) hem de Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri'ndeki kurslara başvurmak isteyenler konu hakkında araştırma yapıyor. Peki, KOMEK kayıt ve başvuru nasıl yapılır? Konya KOMEK ASEM kayıt 2022 başvurusu nereden yapılıyor? İşte merak edilenler haberimizde!

    KOMEK ile Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ve Aile Sanat ve Eğitim Merkezlerinde yeni dönem kayıtları başladı. 20 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında http://konya.bel.tr ve http://komek.org.tr adreslerinden başvuru yapılacak.

    366 BRANŞ

    KOMEK her kayıt döneminde birbirinden farklı branşlar ve etkinlikler ile eğitimlerine doludizgin devam ediyor. Yeni dönemde, Model Uçak (ATA) Yapımı, Elde Maraş İşi, Rusça, Seramik, Çini İşlemeciliği, Java ile Programlama, Kısa Film Yapımı, Kaligrafi, Minyatür Sanatı, Bisiklet Kullanma Eğitimi, Ses Eğitimi, İlmihal gibi alanlar olmak üzere 366 branşta eğitim verilecek.

        Ayrıca yüz yüze eğitimlerde ilk kez açılacak branşlar arasında; Ahşap Tasarım ve Modelleme, Vantrolog, Türk Halk Oyunları, Kangoo Jumps, Alçı Rölyef (Sculpture Painting) Eğitimi, Görme Engellilere Yönelik Braille Satranç, Reformer Pilates, Spinning, Depreme Hazırlık ve Okuma gibi eğitimler bulunuyor.

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        Haberler Haberler KOMEK kurs başvuruları başladı mı? komek.org.tr Konya başvuru - KAYIT YAP! KOMEK başvurusu nasıl yapılır? ASEM, spor, yüzme kursu...
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