LGS'ye 'imam hatip' damgası: 3 öğrenci zirveyi paylaştı, binlerce öğrenci üst dilimde yer aldı





İL BİRİNCİLİKLERİNDE DE İMAM HATİPLİLER VAR

Türkiye geneline bakıldığında sınavlarda imam hatip ortaokullarının başarısının öne çıktığını belirten Yılmaz, birçok ilde LGS'de il birinciliklerinde imam hatip ortaokulu öğrencilerinin yer aldığını aktardı.

"LGS'de öğrencilerin gayreti ve okulların performansının yanı sıra Bakanlığın politikaları çerçevesinde Genel Müdürlük tarafından yürütülen sınava hazırlık projelerinin çok etkisinin olduğunu" söyleyen Nazif Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, imam hatip ortaokullarımızda 'Hedef LGS' ekibi kuruldu ve okulların çalışmaları yakından takip edildi. Okullarda akademik takip komisyonu oluşturuldu ve eylem planları hazırlandı. Öğrencilerin destekleme ve yetiştirme kurslarına aktif katılımı sağlanıp takibi yapıldı. EBA Platformu üzerinden öğrencilerin sınavlara hazırlıklarına rehberlik yapıldı. Hazırlanan örnek sorulardan öğrencilerimizin faydalanması sağlandı. İmam hatip okullarına özgü Kalite Takip Sistemi (KTS) ile okulların çalışmaları takip edildi. LGS'de başarılı olmuş öğrencilerle sınava hazırlanan öğrenciler buluşturularak tecrübe paylaşımı yapıldı."