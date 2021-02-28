28 Şubat postmodern darbenin üzerinden 24 yıl geçti. Mütedeyyin insanlara yönelik baskılar unutulmayacak izler bıraktı. İkna odalarında başörtülü kadınlara 'ya başını aç, ya istifa et' baskıları uygulandı.
Tarihe kara leke olarak geçen o yılların tanıkları yaşadığı süreci zulmü A Haber'e anlattı.
HİÇBİR FETÖ'CÜYE DOKUNULMADI
Demokrasi tank paletlerinin altında ezildi. Milli irade yok sayıldı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde 28 Şubat döneminde bir akademisyendi Bünyamin Nami Tonka...
Hep haklıdan yanaydı, bilimin peşinden koşuyordu. Onun için görüşler, siyasi seçimler, önemsizdi. Çünkü o bir bilim adamıydı.
Üniversitede görevli Bünyamin Nami Tonka, adaletin rafa kaldırıldığı dönemde soruşturmalar çemberine girdi.
Kovuldu! Tonka, 28 Şubat sürecinde üniversitede görevli hiçbir FETÖ'cüye dokunulmadığını söyledi.
İKNA ODALARINDA İSTİFAYA ZORLANDI
Kayserili ebe Mahiye Geçeli, 28 Şubat sürecinde Kahramanmaraş'ta görev yapıyordu. Başörtülü olduğu için baskı ve zulme maruz kaldı.
Memleketi Kayseri'ye tayinini aldırdıktan sonra zor günler peşini yine bırakmadı. İkna odalarında istifa etmeye mecbur kaldı.
Mahiye Geçeli, şimdi üniversite hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.