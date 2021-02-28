



HİÇBİR FETÖ'CÜYE DOKUNULMADI

Demokrasi tank paletlerinin altında ezildi. Milli irade yok sayıldı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde 28 Şubat döneminde bir akademisyendi Bünyamin Nami Tonka...

Hep haklıdan yanaydı, bilimin peşinden koşuyordu. Onun için görüşler, siyasi seçimler, önemsizdi. Çünkü o bir bilim adamıydı.

Üniversitede görevli Bünyamin Nami Tonka, adaletin rafa kaldırıldığı dönemde soruşturmalar çemberine girdi.

Kovuldu! Tonka, 28 Şubat sürecinde üniversitede görevli hiçbir FETÖ'cüye dokunulmadığını söyledi.