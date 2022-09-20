İstanbul Galata Üniversitesi 22 Öğretim Üyesi alacak | Memur alım ilanları

İstanbul Galata Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 22 Öğretim Üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte İstanbul Galata Üniversitesi alım ilanı için bilgiler:

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Üniversitemizin çeşitli bölüm ve programlarında görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca, aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gün gündür. Postayla veya elektronik ortamda yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adayların, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca, Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini (Form Müracaat esnasında verilmektedir.) imzalamaları gerekmektedir. Başvurmak istedikleri bölüm ve kadro unvanının yer aldığı imzalı başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, Bir adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş), e-Devlet kapısından alınan ikametgâh belgesi, e-Devlet kapısından "Resmi Kuruma" Hitaben Alınacak Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sorgulaması Sonuç Belgesi (Belgede "Adli Sicil Kaydı Yoktur" ve "Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur" İbaresini Gösterir Olması Gerekmektedir.) YÖK formatlı özgeçmiş, e-Devlet kapısından alınan lisans, yüksek lisans ve doktora (uzmanlık) mezuniyet belgeleri, yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesi, İngilizce dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) ile yayın dosyalarını, Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar, 1 adet basılı kopya ve 5 adet dijital kopya (PDF formatında USB Flash Bellek), Doçent ve Doktor öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edecek adaylar, 1 adet basılı kopya ve 3 adet dijital kopya (PDF formatında USB Flash Bellek) olarak, Profesör ve Doçent kadrosuna başvuranlar dosyalarını Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuranlar dosyalarını başvurdukları Fakülte Dekanlığına, teslim etmeleri gerekmektedir.

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