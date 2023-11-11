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e-YDS sonuçları açıklandı! ÖSYM E-YDS SINAV SONUCU SORGULAMA! e-YDS 2023/11 sınav soruları ve cevapları PDF indir...

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS- İngilizce) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar hızlandı. Binlerce aday sınav sonucunu öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Peki, e-YDS sınav sonucu nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Kasım 2023, 18:25 Güncelleme 11 Kasım 2023, 18:36
e-YDS sonuçları açıklandı! ÖSYM E-YDS SINAV SONUCU SORGULAMA! e-YDS 2023/11 sınav soruları ve cevapları PDF indir...

Adayların heyecanla beklediği e-YDS sınav sonuçları açıklandı. İşte sınav sonucu sorgulama ekranı ve tüm merak edilenler...

SONUÇLAR AÇIKLANDI!

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bugün uygulanan Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2023/11) sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün düzenlenen e-YDS 2023/11 İngilizce sınavının değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar için sınav sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

E-YDS SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YÖKDİL 1 BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

Başvuru Tarihleri: 10.01.2024 - 17.01.2024
Sınav Tarihi: 25.02.2024

YKS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

Başvuru Tarihleri: 01.02.2024 - 26.02.2024
TYT Sınav Tarihi: 08.06.2024
AYT Sınav Tarihi: 09.06.2024
YDT Sınav Tarihi: 09.06.2024

KPSS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

Lisans Sınavı (Genel Kültür, Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri): 14 Temmuz 2024

Lisans (Alan Bilgisi) Sınavları: 20 Temmuz 2024, 21 Temmuz 2024

ÖABT Sınavı: 4 Ağustos 2024

Önlisans Sınavı: 1 Eylül 2024

Ortaöğretim Sınavı: 15 Eylül 2024

Başvuru Tarihleri:

Lisans: 3-15 Mayıs 2024
Önlisans: 13 Haziran - 2 Temmuz 2024
Ortaöğretim: 18-30 Temmuz 2024

ALES BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

ALES/1 Başvuru Tarihleri: 01.03.2024 - 11.03.2024
ALES/1 Sınav Tarihi: 21.04.2024
ALES/2 Başvuru Tarihleri: 03.06.2024 - 12.06.2024
ALES/2 Sınav Tarihi: 28.07.2024
ALES/3 Başvuru Tarihleri: 01.10.2024 - 09.10.2024
ALES/3 Sınav Tarihi: 17.11.2024

MSÜ 2024 SINAVI

Sınav Tarihi: 3 Mart 2024

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