e-YDS sonuçları açıklandı! ÖSYM E-YDS SINAV SONUCU SORGULAMA! e-YDS 2023/11 sınav soruları ve cevapları PDF indir...

Adayların heyecanla beklediği e-YDS sınav sonuçları açıklandı. İşte sınav sonucu sorgulama ekranı ve tüm merak edilenler...

SONUÇLAR AÇIKLANDI!

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bugün uygulanan Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2023/11) sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün düzenlenen e-YDS 2023/11 İngilizce sınavının değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar için sınav sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

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