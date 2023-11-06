Öğrenci adayları ve sınavlara hazırlanan herkes için beklenen an geldi. ÖSYM, 2024 yılına ait sınav takvimini resmi olarak açıkladı. Adaylar saat 14.30 itibariyle sınav tarihleri, başvuru tarihleri ve sonuç açıklama tarihleri gibi önemli bilgilere ulaşabiliyor. Peki, KPSS 2024 ne zaman, hangi gün? ÖSYM KPSS sınav tarihleri açıklandı mı? KPSS önlisans sınavı 2024 yılında var mı? İşte detaylar!