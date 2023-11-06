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KPSS 2024 ne zaman, hangi gün? ÖSYM KPSS sınav tarihleri! KPSS önlisans sınavı 2024 yılında var mı?

2024 yılında ÖSYM tarafından düzenlenecek olan sınavların tarihleriyle ilgili heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM 2024 yılı sınav takvimi yayınladı. Bu takvim sayesinde sınav tarihlerinin yanı sıra başvuru ve sonuç açıklama tarihleri de öğrenilebiliyor. Peki, KPSS 2024 ne zaman, hangi gün? ÖSYM KPSS sınav tarihleri açıklandı mı? KPSS önlisans sınavı 2024 yılında var mı? İşte 2024 yılında yapılacak önemli sınavların tarihleri!

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 14:57 Güncelleme 06 Kasım 2023, 15:13
KPSS 2024 ne zaman, hangi gün? ÖSYM KPSS sınav tarihleri! KPSS önlisans sınavı 2024 yılında var mı?

Öğrenci adayları ve sınavlara hazırlanan herkes için beklenen an geldi. ÖSYM, 2024 yılına ait sınav takvimini resmi olarak açıkladı. Adaylar saat 14.30 itibariyle sınav tarihleri, başvuru tarihleri ve sonuç açıklama tarihleri gibi önemli bilgilere ulaşabiliyor. Peki, KPSS 2024 ne zaman, hangi gün? ÖSYM KPSS sınav tarihleri açıklandı mı? KPSS önlisans sınavı 2024 yılında var mı? İşte detaylar!

KPSS 2024 NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşecek.

KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz 2024 tarihinde, 2. gün oturumları ise 21 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS Ön Lisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde, KPSS Ortaöğretim sınavı ise 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek.

2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT oturumu 8 Haziran 2024 tarihinde yapılacak. YKS AYT ve YDT oturumları ise 9 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşecek.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan 2024 tarihinde yapılacak.

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