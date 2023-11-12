AUZEF SONUÇ: auzefsinav.istanbul.edu.tr AUZEF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 AUZEF soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF

''AUZEF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 AUZEF soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı?'' soruları öğrenciler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı.
''AUZEF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 AUZEF soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı?'' soruları öğrenciler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı.
AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Geçmiş yıllarda AUZEF sınav sonuçları 15 gün içinde ilan edilmişti.
AUZEF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
AUZEF sınav soruları ve cevapları henüz açıklanmadı.
AUZEF sınav sorularının, 12 Kasım'daki son oturumun ardından aynı gün içerisinde ya da hafta içerisinde AUZEF'in resmi internet sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor.
AUZEF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.)