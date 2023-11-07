ÖSYM’den flaş karar ve netleşti! O tarihleri kaçıranlar yanar! Duyuru az evvel geldi: YÖK Hazırlık+ ön lisans, 1. sınıflar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 sınav tarihleri açıklandı. Hazırlık, ön lisans, lisans okumak isteyenleri kapsıyor. YKS, DGS, ALES, KPSS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. O tarihleri kaçıranlar yanar! İşte 2024 ÖSYM sınav takvimi...