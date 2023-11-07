ÖSYM’den flaş karar ve netleşti! O tarihleri kaçıranlar yanar! Duyuru az evvel geldi: YÖK Hazırlık+ ön lisans, 1. sınıflar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 sınav tarihleri açıklandı. Hazırlık, ön lisans, lisans okumak isteyenleri kapsıyor. YKS, DGS, ALES, KPSS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. O tarihleri kaçıranlar yanar! İşte 2024 ÖSYM sınav takvimi...
YKS NE ZAMAN?
2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) 8-9 Haziran'da yapılacak.
- YKS başvuru tarihi: 01.02.2024-2024-YKS 26.02.2024
- YKS TYT sınav tarihi: 08.06.2024
- YKS AYT sınav tarihi:09.06.2024
- YKS YDT sınav tarihi: 09.06.2024
KPSS OTURUMLARININ TARİHLERİ
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz, Alan Bilgisi 20 - 21 Temmuz,
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.
KPSS Ön Lisans 1 Eylül, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.
- 2024-KPSS Ön Lisans başvuru tarihi: 13.06.2024- 02.07.2024
- 2024-KPSS Ön Lisans sınav tarihi: 01.09.2024