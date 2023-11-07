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ÖSYM'den flaş karar ve netleşti! O tarihleri kaçıranlar yanar! Duyuru az evvel geldi: YÖK Hazırlık+ ön lisans, 1. sınıflar...

ÖSYM 2024 yılı sınav takvimini yayımladı. Üniversite sınavına (YKS) girmek isteyenler, 2 yıllık üniversitesini 4 yıllığa tamamlamak isteyenler ve diğer ÖSYM sınavlarına katılmak isteyenleri ilgilendiriyor. İşte güncel sınav tarihleri...

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Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 16:01 Güncelleme 07 Kasım 2023, 16:31
ÖSYM’den flaş karar ve netleşti! O tarihleri kaçıranlar yanar! Duyuru az evvel geldi: YÖK Hazırlık+ ön lisans, 1. sınıflar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 sınav tarihleri açıklandı. Hazırlık, ön lisans, lisans okumak isteyenleri kapsıyor. YKS, DGS, ALES, KPSS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. O tarihleri kaçıranlar yanar! İşte 2024 ÖSYM sınav takvimi...

YKS NE ZAMAN?

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) 8-9 Haziran'da yapılacak.

  • YKS başvuru tarihi: 01.02.2024-2024-YKS 26.02.2024
  • YKS TYT sınav tarihi: 08.06.2024
  • YKS AYT sınav tarihi:09.06.2024
  • YKS YDT sınav tarihi: 09.06.2024

KPSS OTURUMLARININ TARİHLERİ

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz, Alan Bilgisi 20 - 21 Temmuz,
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS Ön Lisans 1 Eylül, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.

  • 2024-KPSS Ön Lisans başvuru tarihi: 13.06.2024- 02.07.2024
  • 2024-KPSS Ön Lisans sınav tarihi: 01.09.2024

MSÜ NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 28 Mart 2024 tarihinde ilan edilecek.

MSÜ 2024 sınav başvuruları 3-30 Ocak tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak. MSÜ sınavı için geç başvurular ise 7 Şubat 2024 tarihinde alınacak.

DGS VE ALES TARİHİ

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 30 Haziran'da yapılacak, sonuçları 14 Ağustos'ta duyurulacak.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 21 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 10 Mayıs'ta açıklanacak. 28 Temmuz'da gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 16 Ağustos'ta, 17 Kasım'da düzenlenecek ALES/3'ün sonuçları da 6 Aralık'ta ilan edilecek.

  • 2024-ALES/1 başvuru tarihleri: 01.03.2024- 11.03.2024
  • 2024-ALES/2 başvuru tarihleri: 03.06.2024-12.06.2024
  • 2024-ALES/3 başvuru tarihleri: 01.10.2024-09.10.2024

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