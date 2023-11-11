AUZEF vize sınav sonuçları! 2023 AUZEF SINAV TAKVİMİ! İstanbul üniversitesi güz dönemi soru ve cevapları PDF indir...

AUZEF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İstanbul Üniversitesi henüz soruların ve cevapların erişime açılacağı tarihi henüz duyurmadı. AUZEF sınavları kurum tarafından belirtilen tarihlerde 3 oturum olarak düzenleniyor. Sınavların bitmesi ile birlikte AUZEF soruları ve cevapları için internette erişime açılaması bekleniyor.