AUZEF vize sınav sonuçları! 2023 AUZEF SINAV TAKVİMİ! İstanbul üniversitesi güz dönemi soru ve cevapları PDF indir...

İstanbul Üniversitesi güz dönemi vize sınavı 3 oturumda tamamlanıyor. Sınav oturumlarının tamamlanmasının akabinde sorular ve cevap anahtarı kitapçığı erişme açılacak. İşte detaylar...
İstanbul Üniversitesi güz dönemi vize sınavı 3 oturumda tamamlanıyor. Sınav oturumlarının tamamlanmasının akabinde sorular ve cevap anahtarı kitapçığı erişme açılacak. İşte detaylar...
AUZEF ARA SINAV TARİHLERİ 2023
🔴 Ara Dönem (Vize) Sınavları 11 Kasım - 12 Kasım 2023
🔴 Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 23 Aralık - 24 Aralık 2023
🔴 Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 03 Şubat -04 Şubat 2024
AUZEF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
İstanbul Üniversitesi henüz soruların ve cevapların erişime açılacağı tarihi henüz duyurmadı. AUZEF sınavları kurum tarafından belirtilen tarihlerde 3 oturum olarak düzenleniyor. Sınavların bitmesi ile birlikte AUZEF soruları ve cevapları için internette erişime açılaması bekleniyor.
AUZEF GEÇME NOTU KAÇTIR?
Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70 olacak. Uzaktan öğretim programlarında; Ders puanı = (15 x 5) = 75 olacaktır. Uzaktan öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavlarında en az 50 puan alması gerekir.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ilan edilmedi. Geçmiş yıllar baz alındığında, sınavın sonuçlarının 15 gün içinde ilan edilmesi bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.