25 - 26 Mart'ta hangi sınav var? Hafta sonu sınav var mı? ÖSYM güncel sınav takvimi 2023! 138 bin 27 aday katılacak!

ÖSYM'nin bu hafta sonu düzenleyeceği sınavlar merak ediliyor. ÖSYM 2023 sınav takvimini yayımladı. Seçimler ve deprem felaketi nedeniyle güncel sınav tarihlerinin yayımlanması gecikmişti. Yeni sınav takvimine göre 25 Mart Cumartesi ve 26 Mart Pazar günü hangi sınavların olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Hafta sonu sınav var mı? 25 - 26 Mart 2023 hangi sınav var? İşte detaylar...