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    • Eğitim
    • 25.03.2023 10:55
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    • 25.03.2023 10:55
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    25 - 26 Mart'ta hangi sınav var? Hafta sonu sınav var mı? ÖSYM güncel sınav takvimi 2023! 138 bin 27 aday katılacak!

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yayımlanan 2023 güncel sınav takvimi ile tüm sınav tarihleri de belli oldu. Peki 25 - 26 Mart'ta hangi sınav var?

    takvim.com.tr
    Hafta sonu sınav var mı?

    ÖSYM'nin bu hafta sonu düzenleyeceği sınavlar merak ediliyor. ÖSYM 2023 sınav takvimini yayımladı. Seçimler ve deprem felaketi nedeniyle güncel sınav tarihlerinin yayımlanması gecikmişti. Yeni sınav takvimine göre 25 Mart Cumartesi ve 26 Mart Pazar günü hangi sınavların olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Hafta sonu sınav var mı? 25 - 26 Mart 2023 hangi sınav var? İşte detaylar...

    HAFTA SONU SINAV VAR MI?

    ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2023 İÇİN TIKLAYINIZ

    26 Mart 2023 Pazar günü 2023-YÖKDİL/1 Sınavı yapılacak. Sınava 138 bin 27 aday katılacak. YÖKDİL sınavı haricinde hafta sonu için başka bir ÖSYM sınavı bulunmuyor.

    Lefkoşa ve Bişkek dahil 79 ilde düzenlenecek sınavda 19 bin 363 kişi görev alacak. Sınav için 420 bina, 5 bin 448 salon kullanılacak.

    Sınav, 85 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Arapçada sadece sosyal bilimler alanında yapılacak sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek.

    Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

        YÖKDİL elektronik ortamda da uygulanacakÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, lisans üstü eğitim ve akademik yükseltmelerde geçerli olan YÖKDİL'i elektronik ortamda da uygulayacaklarını belirterek sınava katılacak tüm adaylara başarılar diledi.

        YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YÖKDİL/1 sonuçları, 14 Nisan'da açıklanacak. Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
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        Haberler Eğitim 25 - 26 Mart'ta hangi sınav var? Hafta sonu sınav var mı? ÖSYM güncel sınav takvimi 2023! 138 bin 27 aday katılacak!
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