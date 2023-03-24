PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? 27 Mart 2023 okul tatili olan iller listesi! MEB son dakika duyurular! Anasınıfı, ilk ve ortaokul öğrencileri...

22 ilçede okullar Pazartesi açılıyor! 27 Mart 2023 hangi il ve ilçelerde okullar açılacak sorusuna yanıt geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamasıyla birlikte deprem bölgesinde okulların açılış tarihi belli oldu. Peki Pazartesi okullar tatil mi? Hangi ill ve ilçelerde okullar açılacak? Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya...