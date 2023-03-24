PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? 27 Mart 2023 okul tatili olan iller listesi! MEB son dakika duyurular! Anasınıfı, ilk ve ortaokul öğrencileri...
Pazartesi okullar var mı, tatil mi sorusu öğrencilerin gündeminde sıkça araştırılıyor. Depremler ve olumsuz hava şartları nedeniyle son haftalarda bir çok okul tatil edildi ve tekrar açıldı. Ancak depremden etkilenen 4 ilde henüz okullar açılamadı. Bu noktada deprem bölgesinde okulların ne zaman açılacağı merak edilirken, 27 Mart'a dikkat çekildi. Adıyaman, Malatya, Hatay, Kahramanmaraş'ın bazı ilçelerinde okullar Pazartesi açılacak. İşte 27 Mart 2023 okulların açılacağı il ve ilçeler listesi! MEB son dakika duyurular! Anasınıfı, ilk ve ortaokul öğrencileri...
24.03.2023 13:50 - Son Güncelleme: 24.03.2023 13:50
22 ilçede okullar Pazartesi açılıyor! 27 Mart 2023 hangi il ve ilçelerde okullar açılacak sorusuna yanıt geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamasıyla birlikte deprem bölgesinde okulların açılış tarihi belli oldu. Peki Pazartesi okullar tatil mi? Hangi ill ve ilçelerde okullar açılacak? Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya...
Deprem bölgesi ilan edilen 10 ilde ise okullar kademeli olarak açılmaya başladı. 1 Mart'ta Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da okullar açıldı.