ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2023! YKS, KPSS, ALES, DGS, YDS, İSG, DUS, TUS, YÖKDİL, YDUS, DİB-MBSTS, STS son başvuru ve sınav tarihi...
ÖSYM güncel sınav takvimini yayımladı. Buna göre 2023 yılında YKS, KPSS, ALES, DGS, YDS, İSG, DUS, TUS, YÖKDİL, YDUS, DİB-MBSTS, STS sınavlarının ne zaman olacağı ve son başvuru tarihleri belli oldu. Takvimine göre 2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT başvuruları 16-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında alınacak. İşte ÖSYM yeni sınav ve başvuru tarihleri...
YKS, KPSS, ALES, DGS, YDS, İSG, DUS, TUS, YÖKDİL, YDUS, DİB-MBSTS, STS son başvuru ve sınav tarihleri açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak olan tüm sınavların başvuru ve sınav tarihleri belirlendi. YKS, KPSS, ALES, DGS, YDS, İSG, DUS, TUS, YÖKDİL, YDUS, DİB-MBSTS, STS sınavlarına girmeye hazırlanan adaylar dikkat! İşte o tarihleri...
YKS SINAVI VE BAŞVURULARI NE ZAMAN?
YKS sınavı 17 - 18 Haziran tarihlerinde uygulanacak. YKS sınav başvuruları için adaylar başvurularını, 08 Mart 2023 tarihi saat 12.00'den itibaren 23 Mart 2023 saat 23.59'a kadar gerçekleştirilebilecek.
KPSS SINAVI VE BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT başvuruları 16-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında alınacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Bakanı Ersoy, 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Ersoy açıklamasında, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları için tarihleri açıkladı.
Buna göre; Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.
ALES SINAVI VE BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2023 ALES sınavı başvuruları 22 Şubat-1 Mart tarihleri arasında yapılacak. ALES geç başvuruları ise 10 Mart'ta yapılacak. Her yıl üç kez gerçekleştirilen ALES sınavının ilki 16 Nisan 2023 tarihinde yapılacak.