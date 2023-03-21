ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2023! YKS, KPSS, ALES, DGS, YDS, İSG, DUS, TUS, YÖKDİL, YDUS, DİB-MBSTS, STS son başvuru ve sınav tarihi...

YKS, KPSS, ALES, DGS, YDS, İSG, DUS, TUS, YÖKDİL, YDUS, DİB-MBSTS, STS son başvuru ve sınav tarihleri açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak olan tüm sınavların başvuru ve sınav tarihleri belirlendi. YKS, KPSS, ALES, DGS, YDS, İSG, DUS, TUS, YÖKDİL, YDUS, DİB-MBSTS, STS sınavlarına girmeye hazırlanan adaylar dikkat! İşte o tarihleri...