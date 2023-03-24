Ramazan milyarlarca Müslümanı kapsayan bir huzur ayı olsa da herkesin kalbinde, aklında ve hayatında yaşadığı Ramazan biriciktir. 2 milyar Müslüman demek, birbirinden farklı 2 milyar Ramazan demektir. Öğrencilerin Ramazan'ı dünyayı aydınlatsın diye düzenlediğimiz fotoğraf yarışmasında bu sene de Ramazan ayının heyecanını ve ruhunu en iyi yansıtan fotoğraflar yarışacak.

DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRELECEK

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerin gözünden sahur ve iftar sofraları, camiler, teravihler, mukabeleler gibi Ramazan ayına özel anların fotoğraflanması ile renklenecek yarışmada, her kategorinin kazananları için belirlenen aksiyon kamerası, Instax fotoğraf makinesi, android tablet, kablosuz kulaklık gibi ödüller de öğrencileri bekliyor olacak.