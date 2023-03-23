Yüz yüze eğitim için son dakika karar, belli oldu! YÖK Başkanı Erol Özvar ’’10 gün sonra’’ diyerek açıkladı! Üniversite hazırlık, ön lisans, lisans...

Yüz yüze eğitim için son dakika flaş karar, belli oldu! YÖK Başkanı Erol Özvar açıklamasında, ''Alınan kararı nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirerek şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı. Buna göre 10 gün sonra yüz yüze eğitim hakkında yeni bir açıklama yapılabilir. Üniversitelerde eğitim gören 1,2,3,4,5,6, sınıflar, yükseklisans ve doktora öğrencilerini ilgilendiriyor. İşte son gelişmeler...