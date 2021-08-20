Yüz yüze eğitim haftada 5 gün olacak! 6 Eylül’de okula gitmek zorunlu mu? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: O öğrenciler uzaktan eğitim görebilecek...

YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR! HAFTADA 5 GÜN...

Yeni Milli Eğitim Bakanı Özer, gelinen noktada salgının uzunca bir süre daha hayatlardan çıkmayacağının görüldüğünü söyledi. Dolayısıyla herkesin koronavirüsün risklerini göz önünde bulundurarak ve gerekli tedbirleri alarak hayatlarını idame ettirmek zorundaolduğunu belirten Özer, ''Daha önce de ifade ettiğim gibi, daha fazla okulları kapalı tutma lüksümüz bulunmamaktadır. Çocuklarımızın gelişimi, sağlığı ve geleceği için koronavirüsle birlikte yaşamayı öğrenmek ve yüz yüze eğitime devam etmek zorundayız. Kıymetli öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz; inşallah, 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz. Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarımızda tam zamanlı yüz yüze eğitimi devam ettirmek" diye konuştu.