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    • Eğitim
    • 20.08.2021 09:34
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    • 20.08.2021 10:39
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    Yüz yüze eğitim haftada 5 gün olacak! 6 Eylül'de okula gitmek zorunlu mu? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: O öğrenciler uzaktan eğitim görebilecek...

    Kabine Toplantısının ardından yüz yüze eğitimle ilgili detaylar açıklanmaya başlandı. Okulların 6 Eylül'de açılacağının kesinleşmesiyle Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından detaylar aktarıldı. "Yüz yüze eğitim nasıl olacak, haftada kaç gün?" ve "Okula gitmek zorunlu mu?" sorularını da yanıtlayan Bakan Özer haftada yüz yüze eğitimin haftada 5 gün yapılacağını duyurdu. Özer mazeretli öğrencilerin de uzaktan eğitim ile ders görebileceğini belirtti. İşte milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği o açıklamalar...

    takvim.com.tr
    Yüz yüze eğitim haftada 5 gün olacak! 6 Eylül’de okula gitmek zorunlu mu? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: O öğrenciler uzaktan eğitim görebilecek...

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sona erdi. Erdoğan toplantının ardından millete sesleniş konuşmasında yüz yüze eğitim ile ilgili alınan son kararları açıkladı. Bu kapsamda okulların ne zaman açılacağı ve yüz yüze eğitimin nasıl yapılacağına ilişkin tüm detaylar belli oldu. Kabine kararları Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından da detaylı olarak aktarıldı. Bakan Özer yaptığı son dakika açıklamasında "6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz. Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarımızda tam zamanlı yüz yüze eğitimi devam ettirmek" ifadelerini kullandı.

    Okullar ne zaman açılacak? Okula gitmek zorunlu mu?

    YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR! HAFTADA 5 GÜN...

    Yeni Milli Eğitim Bakanı Özer, gelinen noktada salgının uzunca bir süre daha hayatlardan çıkmayacağının görüldüğünü söyledi. Dolayısıyla herkesin koronavirüsün risklerini göz önünde bulundurarak ve gerekli tedbirleri alarak hayatlarını idame ettirmek zorundaolduğunu belirten Özer, ''Daha önce de ifade ettiğim gibi, daha fazla okulları kapalı tutma lüksümüz bulunmamaktadır. Çocuklarımızın gelişimi, sağlığı ve geleceği için koronavirüsle birlikte yaşamayı öğrenmek ve yüz yüze eğitime devam etmek zorundayız. Kıymetli öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz; inşallah, 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz. Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarımızda tam zamanlı yüz yüze eğitimi devam ettirmek" diye konuştu.

    MAZERETLİ ÖĞRENCİLER UZAKTAN EĞİTİM GÖREBİLECEK

    Özer, mazeretli olan ve yüz yüze eğitime katılamayan öğrencilerin TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edebileceğini belirtti. Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Okullarda eğitim, ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Okula giriş- çıkış saatleri, teneffüs zamanları ve özellikle gerek duyulması halinde ikili eğitime geçilmesine ilişkin süreç, okulun fiziki kapasitesine ve mevcuduna göre il ve okul yönetimleri tarafından birlikte düzenlenecektir. Destekleme ve Yetiştirme Kursları yani DYK'lar sadece 8 ve 12'nci sınıflarda verilecektir. Okulların açılmasıyla kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacaktır. 1 Eylül- 3 Eylül arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimize yönelik uyum eğitimleri yapılacaktır."

        ÖĞRETMENLER, AŞI...

        Bakan Mahmut Özer, öğretmenlere 1 Eylül- 3 Eylül arasında yüz yüze eğitimle iglili seminerler verileceğini belirterek, "Okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenlerimiz için ise 31 Ağustos 2021 tarihinde çevrim içi olarak salgın ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler vereceğiz. Öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri için aldığımız tedbirlerin başında eğitim personelimizin aşılanması gelmektedir. Özellikle belirtmek isterim ki Türkiye, eğitim personelini öncelikli aşı grubuna alan ülkelerden bir tanesidir. Öğretmenlerimizin en az bir doz aşılanma oranı dün itibarıyla yüzde 80,34'tür ve bu oran, Türkiye'deki genel nüfusun aşılanma oranından yaklaşık yüzde 8 daha fazladır. İki doz aşılanma oranı ise yüzde 69,73'tür ve Türkiye'deki genel nüfusun aşılanma oranından yine yaklaşık yüzde 15 fazladır. Sevinerek belirtmek isterim ki son 12 günde yani 6- 18 Ağustos tarihleri arasında öğretmenlerimizin aşılamasında yüzde 7'nin üzerinde bir artış gerçekleşmiştir" dedi.
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        Haberler Eğitim Yüz yüze eğitim haftada 5 gün olacak! 6 Eylül'de okula gitmek zorunlu mu? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: O öğrenciler uzaktan eğitim görebilecek...
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