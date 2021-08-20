Yüz yüze eğitim haftada 5 gün olacak! 6 Eylül’de okula gitmek zorunlu mu? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: O öğrenciler uzaktan eğitim görebilecek...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sona erdi. Erdoğan toplantının ardından millete sesleniş konuşmasında yüz yüze eğitim ile ilgili alınan son kararları açıkladı. Bu kapsamda okulların ne zaman açılacağı ve yüz yüze eğitimin nasıl yapılacağına ilişkin tüm detaylar belli oldu. Kabine kararları Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından da detaylı olarak aktarıldı. Bakan Özer yaptığı son dakika açıklamasında "6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz. Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarımızda tam zamanlı yüz yüze eğitimi devam ettirmek" ifadelerini kullandı.
Okullar ne zaman açılacak? Okula gitmek zorunlu mu?
YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR! HAFTADA 5 GÜN...
Yeni Milli Eğitim Bakanı Özer, gelinen noktada salgının uzunca bir süre daha hayatlardan çıkmayacağının görüldüğünü söyledi. Dolayısıyla herkesin koronavirüsün risklerini göz önünde bulundurarak ve gerekli tedbirleri alarak hayatlarını idame ettirmek zorundaolduğunu belirten Özer, ''Daha önce de ifade ettiğim gibi, daha fazla okulları kapalı tutma lüksümüz bulunmamaktadır. Çocuklarımızın gelişimi, sağlığı ve geleceği için koronavirüsle birlikte yaşamayı öğrenmek ve yüz yüze eğitime devam etmek zorundayız. Kıymetli öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz; inşallah, 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz. Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarımızda tam zamanlı yüz yüze eğitimi devam ettirmek" diye konuştu.
MAZERETLİ ÖĞRENCİLER UZAKTAN EĞİTİM GÖREBİLECEK
Özer, mazeretli olan ve yüz yüze eğitime katılamayan öğrencilerin TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edebileceğini belirtti. Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Okullarda eğitim, ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Okula giriş- çıkış saatleri, teneffüs zamanları ve özellikle gerek duyulması halinde ikili eğitime geçilmesine ilişkin süreç, okulun fiziki kapasitesine ve mevcuduna göre il ve okul yönetimleri tarafından birlikte düzenlenecektir. Destekleme ve Yetiştirme Kursları yani DYK'lar sadece 8 ve 12'nci sınıflarda verilecektir. Okulların açılmasıyla kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacaktır. 1 Eylül- 3 Eylül arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimize yönelik uyum eğitimleri yapılacaktır."