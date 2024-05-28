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İzmir'de Pitbull dehşeti! Köpeğinin kediyi öldürmesine izin veren kişi gözaltına alındı

İzmir'in Aliağa ilçesinde Pitbull cinsi köpeğinin sahipsiz kediyi öldürmesine izin veren, çevredekilerin tepkisi üzerine de köpeğini tekmeleyen kişi gözaltına alındı. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla işlem yapılan Muzaffer G'nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 10:34 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 10:34
İzmir’de Pitbull dehşeti! Köpeğinin kediyi öldürmesine izin veren kişi gözaltına alındı

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İzmir'in Aliağa ilçesinde Pitbull cinsi köpeğinin sahipsiz kediyi öldürmesine izin veren, çevredekilerin tepkisi üzerine de köpeğini tekmeleyen kişi gözaltına alındı.

Türkiye'de üretimi, satışı ve el değiştirmesi yasaklanan türler arasında yer alan Pitbull cinsi köpeğini İzmir Caddesi'nde tasmayla gezdiren Muzaffer G (33), sahipsiz bir kediye saldıran köpeğini engellemedi.

EKİPLER YAKALADI
Cep telefonuyla görüntülenen olayda kedinin ölmesi ve çevredekilerin tepki göstermesi sonrası köpeğini tekmeleyen Muzaffer G, ihbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla işlem yapılan Muzaffer G'nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

10 yıl önce başladı

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