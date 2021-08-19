DYK 2021 başvuruları ne zaman? DYK e-Kurs öğrenci ve öğretmen başvuru nasıl yapılır? Kimler başvuru yapabilir?

''2021 DYK kurs başvuruları ne zaman başlayacak? DYK e-Kurs öğrenci ve öğretmen başvuru nasıl yapılır? ''soruları gündemde yer alıyor. MEB tarafından 8'inci ve 12'nci sınıflar ile mezun öğrencilere yönelik uygulanan DYK kursları için 2021- 2022 eğitim ve öğretim yılı başvuruları başlıyor. Bakanlığın internet sitesinde Destekleme ve Yetiştirme Kursları başvuru takvimi yayımlandı. İşte MEB e-Kurs başvuru ekranı ve diğer merak edilen sorulaırn yanıtları...
DYK 2021 KURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
MEB'in yayımladığı Destekleme ve Yetişme Kurslarının iş akış takvimine göre kurslara başvurular 24-30 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
Kurs merkezi başvuruları da 16-19 Ağustos'ta alınarak onaylanacak. Öğretmen başvuruları ise 20-23 Ağustos'ta tamamlanacak.
Yapılan yazılı açıklamada, ''Kurs sınıfları ise 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında oluşturulacak. Destekleme ve Yetiştirme Kursları 6 Eylül 2021'de başlayacak, 10 Haziran 2022'de dersler son bulacak.'' denildi.
DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Destekleme ve Yetiştirme Kursları kısa DYK başvuruları https://e-kurs.meb.gov.tr/Login.aspx adresinden yapılacak.
DYK KURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ