DYK 2021 başvuruları ne zaman? DYK e-Kurs öğrenci ve öğretmen başvuru nasıl yapılır? Kimler başvuru yapabilir?

''2021 DYK kurs başvuruları ne zaman başlayacak? DYK e-Kurs öğrenci ve öğretmen başvuru nasıl yapılır? ''soruları gündemde yer alıyor. MEB tarafından 8'inci ve 12'nci sınıflar ile mezun öğrencilere yönelik uygulanan DYK kursları için 2021- 2022 eğitim ve öğretim yılı başvuruları başlıyor. Bakanlığın internet sitesinde Destekleme ve Yetiştirme Kursları başvuru takvimi yayımlandı. İşte MEB e-Kurs başvuru ekranı ve diğer merak edilen sorulaırn yanıtları...