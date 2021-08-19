Yüz yüze eğitim nasıl uygulanacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı! Maske...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından okulların 6 Eylül'de açılacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Eylül'de başlanacağı açıklanan yüz yüze eğitimle ilgili basın açıklaması yaptı. Özer, "6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz" dedi.

EBA PLATFORMLARI DA DEVAM EDECEK

Özer, mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayacak öğrenciler için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edileceğini belirtti.