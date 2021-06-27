Sınıf öğretmenliği taban puanları 2021! Sınıf öğretmenliğini kazanmak için YKS'de kaç net yapmak, kaç puan almak gerekir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 26-27 Haziran tarihlerinde ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavında ter döken milyonlarca kişi şimdi okumak istediği bölümlerin taban puanlarını araştırmaya başladı. Peki en çok tercih edilen mesleklerden biri olan sınıf öğretmenliği taban puanları belli oldu mu?
YKS BARAJ PUANI KAÇ?
YKS'de bir yükseköğretim kurumuna girebilmek için alınması gereken asgari puan yani baraj, 2021 yılında 150 olarak belirlendi. 150 puanın altında kalan öğrenciler herhangi bir üniversiteye girmeye hak kazanamıyor. 150 ve üzeri puan alanlar ise meslek yüksekokullarını tercih etme hakkı kazanıyor. Lisans programlarını tercih edebilmek için adayların 180 ve üzeri puan alması gerekiyor.
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI NEDİR?
2021 yılı için henüz yayınlanmadı, ÖSYM açıkladığında haberimizde yer alacak. Geçmiş yılları görmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
* TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.
* A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır. A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden 5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacaktır.
* AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150'nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.