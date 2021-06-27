AYT Fizik sınavı zor muydu kolay mıydı? YKS AYT Fizik soru cevapları! 2021 YKS AYT Fizik soru cevapları anahtarı

YKS AYT Fizik zor muydu kolay mıydı? 2021 YKS AYT Fizik soruları cevapları yayınlandı mı? YKS Fizik soruları cevapları sınava giren milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanmaya başlandı. Fen Bilimleri Testi soru dağılımı; fizik testi 14 soru, kimya testi 13 soru, biyoloji testi 13 soru şeklinde yapıldı. YKS TYT Fizik soru cevapları öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte, 2021 YKS AYT Fizik soru cevapları hakkında son bilgiler! AYT barajını geçmek için net sayısı, işaretlenecek olan sorunun katsayısına göre değişiklik gösterecektir. Dolayısıyla AYT barajı için minimum 35 net yapmak gerektiği söylenebilir. YKS AYT Fizik soru cevapları henüz yayınlanmadı. Sınav soru cevapları hakkında bir açıklama geldiği takdirde haberimizde bulabilirsiniz.
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YKS AYT FİZİK SORU CEVAPLARI!
YKS AYT Fizik soru cevapları henüz yayınlanmadı. Sınav soru cevapları hakkında bir açıklama geldiği takdirde haberimizde bulabilirsiniz.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
2021 AYT SORU DAĞILIMI
Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Testi içerisinde soru dağılımı;
Türk Dili ve Edebiyatı 24 soru,
Tarih-1 10 soru,
Coğrafya-1* 6 soru olacak.