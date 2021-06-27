YKS baraj puanı kaç? AYT'de kaç net kaç puan yapar? 2021 YKS AYT üniversite sınavı puan hesaplama!

YKS baraj puanı kaç? Kaç net kaç puan yapar? 2021 YKS TYT AYT üniversite sınavı puan hesaplama sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Dün ve bugün YKS oturumlarına katılan milyonlarca kişi istediği üniversitede eğitim görmenin hayalini kuruyor. YKS'den en az kaç puan alınması gerektiği ve puan hesaplamasının nasıl yapıldığı en merak edilenler arasında yer alıyor. İşte detaylar…
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SORU VE CEVAPLAR YAYIMLANDI MI?
Henüz yayınlanmadı, sınava katılan adaylar doğru ve yanlışlarını kontrol ederek başarı puanlarını hesaplamak istiyor. ÖSYM tarafından yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.
YKS BARAJ PUANI KAÇ?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) barajını sağlamak için adayların öncelikle TYT barajını geçmeleri gerekir. Son iki sınavda olduğu gibi 2021 TYT puan barajı 150 olarak belirlenmiştir. Adaylara ÖSYM tarafından 99,435 puan verilmektedir. Bu puan üzerine 50,565 puan almayı başaran adaylar, TYT barajını geçecektir.
YKS'DE KAÇ NET KAÇ PUAN?
Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
* Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.
* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
* Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.