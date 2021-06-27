YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



YKS sınavı TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 torumda gerçekleştiriliyor. Bugün TYT oturumu sonrasında yarın AYT ve YDT oturumları yapılacak. YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. YKS sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

YKS AYT ZOR MU, KOLAY MIYDI? İŞTE İLK YORUMLAR...



YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün düzenlendi. YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik testi (AYT) ise bugün sona erdi. Alan Yeterlilik Testi - AYT'de Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1 testi 40 sorudan oluştu. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtladı. Sınavdan çıkan adaylar sınavla ilgili ilk yorumlarını yapmaya başladılar. Öğrencilerin çoğunluğu AYT matematik sınavının zor olduğunu dile getirdi. Bazıları ise sürenin yetmediğini paylaştı.

İşte sosyal medyadan 2021 AYT sınavı için yapılan yorumlar;

"Tyt de süre yetmedi ayt de zaman vardı soruları çözemedim"

"Türkçe soruları çoğunlukla paragraftı, dilbilgisi ağırlıklı sorarlarsa yapamam diye korkmuştum ama bana göre kolaydı. Matematik'te çok fazla problem vardı. Din Kültürü sorularını Felsefe'den ayırt edemedim, yorum gücü istiyordu. Bence kitap okumayı seven öğrencilerin başarılı olacağı bir sınavdı."

"Sınav fena geçmedi ama sorular zordu. Yaptık bir şeyler. Türkçe de paragraf soruları uzundu. Okumak zaman aldı. Zaten en sona bırakmışım. Fen ve matematik iyi geçti."

Sosyal medya hesaplarından soruları yorumlayan öğrenciler 'vazo' sorusunu yoğunlukla gündemde tuttular.. 'vazo, yaş ve Faruk' araması internette YKS ile ilgili aranan konuların başında geldi. Vazo sorusu kısa sürede sosyal medyada da öğrencilerin en çok yorumladığı sorular arasındaki yerini aldı.