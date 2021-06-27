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    • Eğitim
    • 27.06.2021 15:10
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    • 27.06.2021 15:11
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    2021 YKS AYT sınavı sona erdi! 2021 AYT sınavı zor muydu kolay mıydı?

    Üniversite hayali olan öğrenciler için ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik testleri (AYT) bugün tamamlandı. Alan Yeterlilik Testi - AYT'de Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1 testi 40 sorudan oluştu. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtladı. Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) de 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. AYT sınavından çıkan adaylar barajı geçmek için gerekli olan net sayısını araştırmaya başladı. 2021 AYT sınavı zor muydu kolay mıydı? ÖSYM'nin yayımladığı bilgilere göre AYT barajını geçmek için için kaç net yapmak gerekiyor? İşte, o bilgiler...

    takvim.com.tr
    2021 YKS AYT sınavı sona erdi!

    ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik testleri (AYT) bugün başladı. AYT sınavında barajı geçmek için gerekli olan net sayısını araştırıyor. 2021 YKS puan türlerine göre 170 puan barajı geçmek için hem TYT sınavında hem de AYT sınavında belirli sayıda net çıkarmak gerekmektedir. Peki, ÖSYM'nin yayımladığı bilgilere göre AYT barajını geçmek için için kaç net yapmak gerekiyor? 2021 AYT sınavı zor muydu kolay mıydı? İşte merak edilen soruların cevapları!

    2021 YKS sözel puan türünde 180 puanı geçmek için kaç net yapmak gerekir? AYT'de 200-250-300 puan nasıl alınır?

    2021 AYT HEYECANI SONA ERDİ!

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen ve 1 milyon 781 bin 760 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sona erdi. YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapılmıştı. İkinci oturum AYT bugün saat 10.15'te başladı ve adaylara soruları yanıtlamaları için 180 dakika süre verildi.

    AYT'de "Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1" testi 40 sorudan oluştu. Bu testte adaylar, Türk Dili ve Edebiyatı'ndan 24, Tarih-1'den 10, Coğrafya-1'den 6 soru yanıtladı.

    AYT'nin "Sosyal Bilimler-2" testi 40, Matematik testi 40, Fen Bilimleri testi de 40 sorudan oluştu. Sosyal Bilimler testinde Tarih-2'den 11, Coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefeden 6 soru yer aldı. Fen Bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde oldu.

    SON OTURUM

    Üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) de bugün saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.

    ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları 4 Ağustos 2021'de açıklanacak.

        YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS sınavı TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 torumda gerçekleştiriliyor. Bugün TYT oturumu sonrasında yarın AYT ve YDT oturumları yapılacak. YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. YKS sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

        YKS AYT ZOR MU, KOLAY MIYDI? İŞTE İLK YORUMLAR...

        YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün düzenlendi. YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik testi (AYT) ise bugün sona erdi. Alan Yeterlilik Testi - AYT'de Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1 testi 40 sorudan oluştu. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtladı. Sınavdan çıkan adaylar sınavla ilgili ilk yorumlarını yapmaya başladılar. Öğrencilerin çoğunluğu AYT matematik sınavının zor olduğunu dile getirdi. Bazıları ise sürenin yetmediğini paylaştı.

        İşte sosyal medyadan 2021 AYT sınavı için yapılan yorumlar;

        "Tyt de süre yetmedi ayt de zaman vardı soruları çözemedim"

        "Türkçe soruları çoğunlukla paragraftı, dilbilgisi ağırlıklı sorarlarsa yapamam diye korkmuştum ama bana göre kolaydı. Matematik'te çok fazla problem vardı. Din Kültürü sorularını Felsefe'den ayırt edemedim, yorum gücü istiyordu. Bence kitap okumayı seven öğrencilerin başarılı olacağı bir sınavdı."

        "Sınav fena geçmedi ama sorular zordu. Yaptık bir şeyler. Türkçe de paragraf soruları uzundu. Okumak zaman aldı. Zaten en sona bırakmışım. Fen ve matematik iyi geçti."

        Sosyal medya hesaplarından soruları yorumlayan öğrenciler 'vazo' sorusunu yoğunlukla gündemde tuttular.. 'vazo, yaş ve Faruk' araması internette YKS ile ilgili aranan konuların başında geldi. Vazo sorusu kısa sürede sosyal medyada da öğrencilerin en çok yorumladığı sorular arasındaki yerini aldı.

        2021 AYT SORU DAĞILIMI

        Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Testi içerisinde soru dağılımı;
        Türk Dili ve Edebiyatı 24 soru,
        Tarih-1 10 soru,
        Coğrafya-1* 6 soru olacak.

        * Adaylar, Coğrafya-1 sorularında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen "ÖSYM tarafından 2021 yılında Gerçekleştirilecek

        TYT ve AYT sınavlarına esas Coğrafya Dersi Kazanım ve Açıklamaları"ndaki kazanımlardan sorumlu olacaklardır ancak 11. ve 12. sınıfseviyelerinde sadece 4 saatlik programda yer alan kazanımlardan (ilgili belgede kırmızı renkle yazılmış olan) sorumlu değillerdir.

        Sosyal Bilimler-2 Testi içerisinde soru dağılımı;
        Tarih-2 testi 11 soru,
        Coğrafya-2 testi 11 soru,
        Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık) testi 12 soru,
        Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe Grubu soruları) testi 6 soru olacak.

        Matematik Testi soru dağılımı;
        Matematik testi toplamda 40 sorudan oluşacak. İçerisinde lise öğrenimi esnasında karşılaşılan tüm alan konuları yer alabilecek.

        Fen Bilimleri Testi soru dağılımı;
        Fizik testi 14 soru,
        Kimya testi 13 soru,
        Biyoloji testi 13 soru

            AYT BARAJ PUANI KAÇ?

            AYT barajını geçmek için net sayısı, işaretlenecek olan sorunun katsayısına göre değişiklik gösterecektir. Dolayısıyla AYT barajı için minimum 35 net yapmak gerektiği söylenebilir.
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            Haberler Eğitim 2021 YKS AYT sınavı sona erdi! 2021 AYT sınavı zor muydu kolay mıydı?