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    • Eğitim
    • 25.06.2021 12:54
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    • 25.06.2021 12:54
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    YKS'ye akbil, bozuk para, ehliyetle girilir mi? YKS'de kolye, küpe, piercing yasak mı?

    YKS'de kolye, küpe, piercing yasak mı? YKS'ye akbil, bozuk para, ehliyetle girilir mi? 2021 YKS TYT AYT sınavları 26-27 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. Öğrenciler ve veliler sınav merkezlerine akın edecek. Sınava girecek adayların neleri yanlarında götürebileceği merak konusu oldu. YKS'ye akbil, bozuk para, ehliyetle girilir mi sorusuna arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. Bir diğer yanıtı aratılan soru ise YKS'de kolye, küpe, piercing yasak mı oldu. İşte YKS'ye girerken dikkat etmeniz gerekenler!

    takvim.com.tr
    YKS'ye akbil, bozuk para, ehliyetle girilir mi? YKS'de kolye, küpe, piercing yasak mı?

    YKS'ye akbil, bozuk para, ehliyetle girilir mi? YKS'de kolye, küpe, piercing yasak mı? 2021 YKS heyecanı başlıyor. Öğrenciler ve aileleri iki günlük bir maratonla 3 farklı oturuma giriş yapacak. Milyonlarca öğrenci sınavda başarı için ter dökecek. Merak edilen konu ise YKS'de kolye, küpe, piercing yasak mı oldu. YKS'ye akbil, bozuk para, ehliyetle girilir mi sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte; 2021 YKS öncesi merak edilen bilgiler!

    YKS'YE NELERLE GİRİLEBİLİR?

    Sınavda adaylar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, çanta, cüzdan, kredi kartı gibi her türlü manyetik kart, her türlü kesici ve delici alet ile ateşli silah, her türlü saat, sözlük işlevi olan aygıtlar, müsvedde kağıt, defter, kitap, sözlük, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dahil cam eşya, kalem, silgi, kalemtraş, hesap cetveli, hesap makinesi, ehliyet ve kurum kimlik kartları, kulaklık ile bluetooth özellikli cihazlar sınava giriş sırasında yanında bulunduramayacak.

    Bsit olmayan her türlü ev ve araç anahtarı, anahtarlık ve plastik içerikli eşya, yiyecek-içecek, bilezik, küpe, her türlü taşlı yüzük, broş ve benzeri takılar ile ÖSYM'den resmi izin alınmamış ilaç, gıda ve her türlü cihazlarla da sınava giriş yasak olacak.

    Adaylar ve görevliler yanlarında alyans, şeffaf numaralı gözlük, başörtüsü için kullanılan boncuklu-boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka, basit piercing, şeffaf pet şişe içerisinde su ile sınava katılabilecek.

        KİMLİK BELGESİ UYARISI

        Sınava girişte geçerli kimlik belgesi ve sınava giriş belgesinin bulundurulması gerekirken, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar binalara giremeyecek.

        Adayların, fotoğraflarının bulunması gereken sınava giriş belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmeleri gerekiyor. Ayrıca ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler haricinde belgenin ön ve arka yüzde herhangi bir yazı, resim, işaret vesaire bulunduğu taktirde adayların sınavları geçersiz sayılacak.

        T.C. kimlik kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı ve mühürlü "Geçici Kimlik Belgesi"nin aslı geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

        Sürücü belgesi, öğrenci kimlik kartları, basın kartı, avukat kimliği, kurum kimlikleri ve ikamet izni sınava girişte belge olarak kabul edilmeyecek.
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        Haberler Eğitim YKS'ye akbil, bozuk para, ehliyetle girilir mi? YKS'de kolye, küpe, piercing yasak mı?