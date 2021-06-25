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    • Eğitim
    • 25.06.2021 11:08
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    • 25.06.2021 11:08
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    YKS sınav duası! YKS'de başarılı olmak için okunacak dualar nelerdir?

    YKS sınav duası nelerdir? YKS'de başarılı olmak için okunacak dualar nelerdir? 2021 YKS sınavı için geri sayım sürüyor. 26-27 Haziran tarihlerinde milyonlarca öğrencinin giriş yapacağı YKS TYT AYT sınavları için heyecan dorukta. Sınavda başarılı olmak isteyen öğrenciler de YKS sınavında okunabilecek duaları sorguluyor. İşte; YKS sınav duası!

    takvim.com.tr
    YKS sınav duası! YKS'de başarılı olmak için okunacak dualar nelerdir?

    YKS'de başarılı olmak için okunacak dualar nelerdir? YKS sınav duası nelerdir? Üniversiteye giriş için hazırlığını aylardır süren öğrenciler için son viraja girildi. 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde öğrenciler YKS TYT AYT sınavlarına giriş yapacak ve sınavda başarılı olmak için ter dökecek. Sınav öncesi en çok merak edilen konulardan birisi ise YKS sınav duası oldu. Peki; YKS'de başarılı olmak için okunacak dualar nelerdir?

    YKS SINAV DUASI!

    - İmtihana (Sınava) girerken şu dua okunur:

    "Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)

    ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."

    - Sınav için sıraya oturunca şu âyet okunur;

    "Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli " (10 Kere)

    ANLAMI: "Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle."

    – Sınav başlayınca da şu dua okunur:

    "Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû." (10 kere)

    ANLAMI:"Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."

    -Sınavda unutkanlığa karşı edilecek dua

    Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." On dokuz defa okunacak.

    – Bu dua her an, her zaman, mubah olan herhangi bir işe başlarken okunur. Mesela Kur'an-ı kerim öğrenmeye başlarken, yazı yazarken, sınava girerken, dine aykırı olmayan her işe başlarken söylemek iyi olur. Yapılan işin kolay gelmesi, zor gelmemesi ve hayırla neticelenmesi için dua etmiş oluyoruz.

    "Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr"

    ANLAMI:"Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır"

        – "Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari."

        ANLAMI:Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De'avat,90)

        – Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi's salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü'l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi'l hayr. (Sınava girmeden önce 3,5,7 defa okunur)

        Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.
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