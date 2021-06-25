YKS sınava girerken gerekli belgeler nelerdir? YKS sınavında maske zorunlu mu?

Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar,

Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı,

T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan "fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu" veya "fotoğraflı, barkodlu-karekodlu" Geçici Kimlik Belgesi'nin geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)

Sürücü belgesi, Meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.