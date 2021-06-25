YKS (TYT AYT YDT) giriş belgesi sorgulama ekranı: 2021 ÖSYM YKS sınav belgesi nasıl alınır?

YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır sorusu, sınava az bir süre kala en fazla araştırılan konular arasında yer aldı. YKS sınavı bu haftasonu 26-27 Haziran'da yapılacak. 3 oturum şeklinde yapılacak olan YKS sınavının ilk oturumu cumartesi günü TYT ile başlayacak. YKS'nin 2. oturumu ise 27 Haziran pazar günü başlayacak. Peki, 2021 ÖSYM YKS giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte, YKS TYT AYT giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınava dair tüm ayrıntılar!
YKS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK 2021?
YKS sınavı TYT, AYT, YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek.
26 Haziran Cumartesi - Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başlayacak-Sınav süresi 135 dakika
27 Haziran Pazar-Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15te başlayacak-Sınav süresi: 180 dakika
27 Haziran Pazar- Yabancı Dil Testi (YDT) saat 15.45'te başlayacak- Sınav süresi: 120 dakika
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır.
Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.
Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.
Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.