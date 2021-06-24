27 Haziran Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü yasak olacak mı?

Pazar günü yasak olacak mı? 27 Haziran Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasaklarının kaldırılıp kaldırılmayacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Bu Pazar YKS sınavının düzenlenmesi nedeniyle Pazar günü sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı gündeme oturuyor. Peki; Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü yasak olacak mı?
PAZAR GÜNÜ YASAK OLACAK MI?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek hususları değerlendirdiklerini belirten Başkan Erdoğan, "Tamamı da 1 Temmuz itibariyle başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz.
Müzikle ilgili sınırlamayı da daha ileri bir saat olan 00.00'a çekiyoruz. Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur. Şehirlerarası seyahat kısıtlaması ile şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından Haziran ayı için geçerli genelgede yer alan ifadeler şu şekilde;
Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 - 05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.