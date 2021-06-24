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    • 24.06.2021 15:39
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    27 Haziran Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü yasak olacak mı?

    Pazar günü yasak olacak mı? 27 Haziran Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü sokağa çıkma yasaklarının olup olmayacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Başkan Erdoğan müjdeli bir haber açıklayarak, hafta sonu ve hafta içi uygulanan sokağa çıkma yasaklarının kaldırıldığını duyurdu. Yasakların ne zaman kalkacağı ise merak konusu. Bu Pazar yasak olup olmayacağı ise araştırılıyor. Peki; 27 Haziran Pazar sokağa çıkma yasağı var mı?

    takvim.com.tr
    27 Haziran Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü yasak olacak mı?

    Pazar günü yasak olacak mı? 27 Haziran Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasaklarının kaldırılıp kaldırılmayacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Bu Pazar YKS sınavının düzenlenmesi nedeniyle Pazar günü sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı gündeme oturuyor. Peki; Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü yasak olacak mı?

    PAZAR GÜNÜ YASAK OLACAK MI?

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek hususları değerlendirdiklerini belirten Başkan Erdoğan, "Tamamı da 1 Temmuz itibariyle başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz.

    Müzikle ilgili sınırlamayı da daha ileri bir saat olan 00.00'a çekiyoruz. Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur. Şehirlerarası seyahat kısıtlaması ile şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.

    İçişleri Bakanlığı tarafından Haziran ayı için geçerli genelgede yer alan ifadeler şu şekilde;

    Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 - 05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

        1.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

        Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.

        YKS REFAKATÇİLERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF MI?

        YKS'ye girecek adaylar ve refakatçileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

        Sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınlarının, YKS sınavına katılmak/görev almak üzere özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatleri için seyahat izin belgesi aranmayacak ve yapılacak denetimlerde belirtilen kişilerin görev belgesi veya aday giriş belgesini ibraz etmeleri yeterli olacak.

        Tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 27 Haziran Pazar günü, sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınları 05.00-19.00 saatleri arasında durumlarını belgelendirmek (görevli ya da aday giriş belgesi) kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

        27 Haziran Pazar günü kırtasiyeler ve fotoğrafçılar (kimlik kartı için gerekli olan fotoğrafın temini amacıyla), 07.00-18.00 saatleri arasında açık olabilecek. Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak.
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