KRİTİK SINAV ÖNCESİ UZMAN İSİMLERDEN ÖNE ÇIKAN UYARILAR!

26-27 Haziran tarihlerinde sınava girecek adaylara belli bir rutin oluşturulması tavsiye ediliyor. Özellikle uyku saati ve kahvaltı saatinin düzenlenmesini tavsiye eden uzmanlar gerçek sınav saatinde adaylara test çözmesi önerisinde bulunuyor. Sınava iki gün kala yoğun çalışmalardan uzak durulması gerektiği vurgulanırken adayların son iki gün dinlenmeye ve motive olmaya ihtiyacı olduğunun altı çiziliyor.

SINAVDA HEYECANI YENMEK İÇİN TAVSİYELER!

Sınav anında öğrencilerin heyecanlarını yenebilmeleri için yapılması gereken en önemli husus öğrencilerin sakinliğini koruması olacak. Heyecan başladığında uzman isimler soru çözülmesinin bırakılmasını, gözlerin kapatılıp derin nefes alınmasını, başarılı olunacağına dair telkinde bulunulması, ilk dakikalarda en iyi olunan dersten başlanması, ezbere hareket edilmemesi tavsiyesinde bulunuyor.