YKS sınavına kısa bir zaman kala öğrenciler geçmiş yıllarda sorulan soruları merak edip araştırmaya başladı. 2021 YKS sınavı, 26-27 Haziran tarihlerinde yani bu hafta sonu 3 oturumda gerçekleşecek. Öğrenciler, 2018-2019-2020 yılında düzenlenen YKS sınavlarında çıkmış soruları inceleyerek hazırlıklarını tamamlamayı sürdürüyorlar. İşte çıkmış sorulara dair bilgiler...
YKS 2021 NE ZAMAN YAPILACAK VE KAÇTA BAŞLIYOR?
2021 YKS sınavı, 26-27 Haziran tarihlerinde cumartesi günü saat 10.00'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), pazar günü saat 10.00'da Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve pazar günü saat 15.30'da Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda gerçekleşecek.
YKS SINAVI TOPLAM KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
Adaylara TYT'de 120 soru için 135 dakika, AYT'de 160 soru için 180 dakika, YDT'de 80 soru için 120 dakika süre verilecek.