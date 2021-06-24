Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.06.2021 10:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.06.2021 10:43
    ABONE OL

    YKS çıkmış sorular ve cevapları: 2018-2019-2020 yılında (TYT-AYT-YDT) üniversite sınavında hangi sorular soruldu?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı ve sınava az bir zaman kala öğrenciler son yıllarda çıkmış soruları araştırmaya başladı. Öğrenciler, 2018-2019-2020 yılında düzenlenen YKS sınavlarında çıkmış soruları inceleyerek hazırlıklarını tamamlamayı sürdürüyorlar. Bu noktada belirtmeliyiz ki, ÖSYM tarafından geçen sene yapılan YKS sınavında müfredat sınırlaması getirilmişti. Ancak bu sene düzenlenecek YKS sınavında öğrenciler tüm konulardan sorumlu tutulacak. İşte 2018-2019-2020 yıllarında üniversite sınavında çıkan soru ve cevaplar!

    YKS çıkmış sorular ve cevapları!

    YKS sınavına kısa bir zaman kala öğrenciler geçmiş yıllarda sorulan soruları merak edip araştırmaya başladı. 2021 YKS sınavı, 26-27 Haziran tarihlerinde yani bu hafta sonu 3 oturumda gerçekleşecek. Öğrenciler, 2018-2019-2020 yılında düzenlenen YKS sınavlarında çıkmış soruları inceleyerek hazırlıklarını tamamlamayı sürdürüyorlar. İşte çıkmış sorulara dair bilgiler...

    YKS 2021 NE ZAMAN YAPILACAK VE KAÇTA BAŞLIYOR?

    2021 YKS sınavı, 26-27 Haziran tarihlerinde cumartesi günü saat 10.00'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), pazar günü saat 10.00'da Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve pazar günü saat 15.30'da Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda gerçekleşecek.

    YKS SINAVI TOPLAM KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

    Adaylara TYT'de 120 soru için 135 dakika, AYT'de 160 soru için 180 dakika, YDT'de 80 soru için 120 dakika süre verilecek.

        GEÇMİŞTE YKS SINAVINDA ÇIKAN SORULAR!

        ÖSYM geride bıraktığımız yılda yaptığı sınavların sorularını ve cevaplarını adayların erişimine açıyor. Sizde bu yıl düzenlenecek sınavın soruları hakkında fikir sahibi olmak için aşağıda bulunan adresler üzerinden sorulara gidebilirsiniz.

        2020- TYT Çıkmış Sorular

        2020- AYT Çıkmış Sorular

        2020- YDT Çıkmış Sorular

        2019 TYT Çıkmış Sorular

        2019 AYT Çıkmış Sorular

        2019 YDT Çıkmış Sorular

        KRİTİK SINAV ÖNCESİ UZMAN İSİMLERDEN ÖNE ÇIKAN UYARILAR!

        26-27 Haziran tarihlerinde sınava girecek adaylara belli bir rutin oluşturulması tavsiye ediliyor. Özellikle uyku saati ve kahvaltı saatinin düzenlenmesini tavsiye eden uzmanlar gerçek sınav saatinde adaylara test çözmesi önerisinde bulunuyor. Sınava iki gün kala yoğun çalışmalardan uzak durulması gerektiği vurgulanırken adayların son iki gün dinlenmeye ve motive olmaya ihtiyacı olduğunun altı çiziliyor.

        SINAVDA HEYECANI YENMEK İÇİN TAVSİYELER!

        Sınav anında öğrencilerin heyecanlarını yenebilmeleri için yapılması gereken en önemli husus öğrencilerin sakinliğini koruması olacak. Heyecan başladığında uzman isimler soru çözülmesinin bırakılmasını, gözlerin kapatılıp derin nefes alınmasını, başarılı olunacağına dair telkinde bulunulması, ilk dakikalarda en iyi olunan dersten başlanması, ezbere hareket edilmemesi tavsiyesinde bulunuyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İşte BioNTech ve Moderna'nın yan etkileri ve en çok etkilenen yaş grubu!
        Haberler Güncel YKS çıkmış sorular ve cevapları: 2018-2019-2020 yılında (TYT-AYT-YDT) üniversite sınavında hangi sorular soruldu?