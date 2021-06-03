illi Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son dakika açıklamasında "813 bin öğretmen aşılanda bu ay geri kalan eğitim çalışanlarının aşılanması da tamamlanacak. Okulları Eylül ayında açmayı planlıyoruz. Risk gördüğümüz bilimsel veriler olduğunda kapatırız." ifadelerini kullandı.
BAKAN SELÇUK CANLI YAYINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı bir canlı yayında, eğitimde normalleşmeye ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu.
Şu ana kadar 813 bin öğretmenin aşılandığını aktaran Bakan Selçuk, kalan öğretim görevlilerinin hepsinin 7 Haziran'dan itibaren aşı olabileceğini belirtti. Ayrıca Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimin neden şehirlerde iki gün, köylerde 5 gün olduğunu detaylıca anlattı.
Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;
Şu ana kadar 813 bin meslektaşımız bu işlemi gerçekleştirmişti. Kalanlar da 7 Haziran'dan itibaren aşı randevularını alabilecek. Hekimlerimizden sonra ilk aşılanan meslek grubu öğretmenlerimiz olmuştu.
2 Temmuz'da kapanacak. Haftada 2 gün gidecek öğrenciler. Önümüzde 4 hafta var. Öğretmenlerimiz 2 gün dışında okula davet edip çalışma da yapabilirler. Sınıfın yarısını pazartesi-salı, diğer yarısını da çarşamba-perşembe çağırmak gibi genel bir eğilim var ama okullar bu günleri değiştirebilir.