Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;

Şu ana kadar 813 bin meslektaşımız bu işlemi gerçekleştirmişti. Kalanlar da 7 Haziran'dan itibaren aşı randevularını alabilecek. Hekimlerimizden sonra ilk aşılanan meslek grubu öğretmenlerimiz olmuştu.

2 Temmuz'da kapanacak. Haftada 2 gün gidecek öğrenciler. Önümüzde 4 hafta var. Öğretmenlerimiz 2 gün dışında okula davet edip çalışma da yapabilirler. Sınıfın yarısını pazartesi-salı, diğer yarısını da çarşamba-perşembe çağırmak gibi genel bir eğilim var ama okullar bu günleri değiştirebilir.