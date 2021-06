Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 6 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından, "LGS'ye az kalmışken kafalardaki soru işaretlerine yönelik bazı hatırlatmalarımız var. Her detayı düşünüp her tedbiri aldık, her sorunun cevabına buradan ulaşabilirsiniz. Öğrencilerimize çok selamlar ve şimdiden başarılar." notuyla yaptığı paylaşımda, LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin merak edilen soruların cevaplarını paylaştı.