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    • Eğitim
    • 16.03.2021 11:39
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    • 16.03.2021 11:44
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    Son dakika: Bakan Selçuk yüz yüze eğitimde hedefi açıkladı! Dikkat çeken tablo

    ı tüm dünyanın yaşantısını köklü bir şekilde değiştirirken eğitim alanında da birçok farklı uygulamaya sebebiyet verdi. Bakanı , konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir son dakika paylaşımında bulundu. Bakan Selçuk, "Hedefimiz 'Okullar tamamen açık ve çocuklarımız güvenle eğitime devam ediyor' diyebilmek. Başarabilmek elimizde, sorumluluk hepimizde" ifadelerini kullandı.

    Bakan Selçuk paylaştı! Dikkat çeken tablo

    Son dakika haberi... Bakanı , "Hedefimiz 'Okullar tamamen açık ve çocuklarımız güvenle eğitime devam ediyor' diyebilmek. Başarabilmek elimizde, sorumluluk hepimizde" dedi.



    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dünya genelinde okullarda eğitimin nasıl devam ettiğine yönelik bir tablo yayınladı. Bakan Selçuk, konu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgını tüm dünyayla birlikte yaşıyoruz ve dünya çocukları eğitimde benzer süreçlerden geçiyor. Dünyayı yakından takip ediyoruz. Bizim hedefimiz de 'Okullar tamamen açık ve çocuklarımız güvenle eğitime devam ediyor' diyebilmek. Başarabilmek elimizde, sorumluluk hepimizde" ifadelerini kullandı.

    TABLO PAYLAŞTI
    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı yüz yüze eğitim açıklamasında dünyadaki eğitimin son durumuna ilişkin bir tablo paylaştı. Bakan Selçuk, vaka sayılarına göre okulların açık olduğu bir grafik çizimine yer verdi. Grafikte Türkiye'de okulların kısmen açık olduğu görülüyor. Fransa, İspanya, Belçika, Avustralya, Japonya, Rusya, Finlandiya ve Ukrayna'da okulların tamamen açık olduğu bilgisi de grafikte yer aldı.

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    Haberler Eğitim Son dakika: Bakan Selçuk yüz yüze eğitimde hedefi açıkladı! Dikkat çeken tablo