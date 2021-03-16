Son dakika: Bakan Selçuk yüz yüze eğitimde hedefi açıkladı! Dikkat çeken tablo

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hedefimiz 'Okullar tamamen açık ve çocuklarımız güvenle eğitime devam ediyor' diyebilmek. Başarabilmek elimizde, sorumluluk hepimizde" dedi.







Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dünya genelinde okullarda eğitimin nasıl devam ettiğine yönelik bir tablo yayınladı. Bakan Selçuk, konu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgını tüm dünyayla birlikte yaşıyoruz ve dünya çocukları eğitimde benzer süreçlerden geçiyor. Dünyayı yakından takip ediyoruz. Bizim hedefimiz de 'Okullar tamamen açık ve çocuklarımız güvenle eğitime devam ediyor' diyebilmek. Başarabilmek elimizde, sorumluluk hepimizde" ifadelerini kullandı.



Salgını tüm dünyayla birlikte yaşıyoruz ve dünya çocukları eğitimde benzer süreçlerden geçiyor. Dünyayı yakından takip ediyoruz. Bizim hedefimiz de "Okullar tamamen açık ve çocuklarımız güvenle eğitime devam ediyor." diyebilmek. Başarabilmek elimizde, sorumluluk hepimizde... pic.twitter.com/Erz4IpKChc — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 16, 2021

TABLO PAYLAŞTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı yüz yüze eğitim açıklamasında dünyadaki eğitimin son durumuna ilişkin bir tablo paylaştı. Bakan Selçuk, vaka sayılarına göre okulların açık olduğu bir grafik çizimine yer verdi. Grafikte Türkiye'de okulların kısmen açık olduğu görülüyor. Fransa, İspanya, Belçika, Avustralya, Japonya, Rusya, Finlandiya ve Ukrayna'da okulların tamamen açık olduğu bilgisi de grafikte yer aldı.