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    • 11.03.2021 21:20
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    Milli Eğitim Bakanı 'tan yetişkinlere 'cep telefonu' çağrısı

    Milli Eğitim Bakanı , sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraftaki bir okulda bulunan "cep telefonu köşesi"nin, cep telefonlarını elinden bir an bile bırakamayan yetişkinlere örnek olabileceğine dikkati çekti.

    Bakan Selçuk'tan ailelere 'cep telefonu' çağrısı

    Milli Eğitim Bakanı , bir okulda öğrencilerin dersten önce cep telefonlarını bıraktıkları rafı işaret ettiği fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak, "Cep telefonunu dersten önce buraya bırakıp derse katılan öğrencilerimiz, cep telefonunu elinden bir an bile bırakamayan yetişkinlere örnek olabilir mi acaba?" ifadesini kullandı.

    "ANNE BABALAR DA..."
    Bakan Selçuk, paylaşımında, "Anne babalar da evlerine şöyle bir köşe yapsalar ne çok şey değişir." değerlendirmesinde bulundu.

    İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un o paylaşımı;

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