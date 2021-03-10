SON DAKİKA: Bakan Selçuk'tan 'yaz tatili' açıklaması! MEB'in eğitim takvimi belli oldu: Gönüllü okul programı geliyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önceki akşam katıldığı bir tv programında okulların 2 Temmuz'a kadar açık olacağını duyurmuştu. Şimdi 18 milyonu aşkın öğrenci ve 1 milyona yakın öğretmen kapanış zilinin çalması için 2 Temmuz'u bekleyecek. Her ne kadar kapanış zili 2 Temmuz'da çalacak olsa da Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir program üzerinde çalışıyor.
GÖNÜLLÜ OKUL PROGRAMI HAZIRLANIYOR
Okullarından bir yıl uzak olan milyonlarca öğrencinin akademik eksiğinin kalmaması için 2 Temmuz sonrası "gönüllü okul" programı hazırlanıyor. Bu program uzaktan eğitim sürecinde olan eksiklerin giderilmesi için "takviye programı" niteliğinde olacak. Buna göre tüm sınıf düzeylerinde eksikliklere bakılacak. Özellikle bir yıllık eğitim programında bir üst sınıfa geçerken bazı derslerden öğrenilmesi gereken konu ve kazanımları yeterince alamayan öğrencileri kapsayacak.
Ya tüm derslerden ya da belli derslerden öğrenciler okula çağrılacak. Burada yine "gönüllülük" esası olacak.
Ama eğitimciler, bir yıl boyunca okul yüzü görmeyen milyonlarca öğrencinin bu derslere katılımının yüksek olacağı düşüncesinde.
ÖĞRETMENLERE EK ÜCRET
Öğretmenlere de isteğe bağlı çalışma planı yapılacak. Hürriyet'in haberine göre, gönüllü olarak çalışmak isteyen öğretmenlere bu çalışmanın karşılığında ayrıca ücret ödenecek. Gönüllü okul uygulaması büyük ihtimalle yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı 31 Ağustos'a kadar devam edecek.