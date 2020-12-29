Yılbaşında okullar tatil mi? 31 Aralık tatil mi ders var mı?

2021 YILI RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak Yılbaşı 2021

2021 yılının ilk günü yani 1 Ocak tarihi Cuma gününe denk geliyor. Yılbaşı tatili ve hafta sonu tatili ile birlikte 3 gün tatil yapılabilecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2021

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmesinin ardından, her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanıyor. 2021 yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cuma gününe denk geliyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 2021

Dünyada 120 yılı, Türkiye'de de 100 yılı aşkın bir süredir kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 2021 yılında Cumartesi gününe denk geliyor.

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 2021

19 Mayıs, Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı gündür. Türk milletinin yeniden canlanışını ifade eden 19 Mayıs, bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı 2021

2021 yılında Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.