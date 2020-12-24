Düz lise mezunları hangi bölümleri tercih edebilir? KPSS ortaöğretim düz lise mezunları için meslekler lise mezunları tarafından araştırılıyor. Düz lise olarak tabir edilen liselerden mezun olan kişiler, KPSS ortaöğretim taban puanlarının açıklanmasıyla hangi bölümleri tercih edebileceğini merak ediyor. İşte, devlet kadrolarında çalışmak isteyen memur adaylarının merak ettiği detaylar…
KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM, 22 Kasım'da gerçekleştirilen 2020-KPSS Ortaöğretim sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıkladı.
DÜZ LİSE MEZUNLARI HANGİ BÖLÜMLERİ TERCİH EDEBİLİR?
düz lise mezunlarının KPSS ile atama yapılan devlet memurluğu kadrolarına atanabilmeleri için KPSS'den çok yüksek bir puan almaları gerekiyor. Bunun nedeni ise Düz Lise mezunları için açılan kadro sayısının oldukça kısıtlı olması. Yani açılan kadro sayısı ne kadar az ise KPSS'den alınması gereken puan da o kadar yüksek olmak zorunda. Çünkü ancak KPSS'den yüksek puan alarak diğer Düz Lise mezunu rakiplerin önüne geçilebilir.
Son dönemlerdeki KPSS tercihleri incelendiğinde Düz Lise mezunları için taban puanların 95'e kadar çıktığını görebiliyoruz. Ancak daha düşük puanlarla da atama yapılan memurluklar da var. Bunlar genelde şoför, hizmetli vb. gibi diğer memurluklara nazaran daha alt sınıf kadrolar olarak dikkat çekiyor.
Ancak 70 ve üzeri KPSS puanı aldıktan sonra tek alternatifiniz tercih yapılarak sonuçlanan Genel Atamalar değil. Birçok devlet kurumu Genel Atamalar'ın dışında ara dönemlerde memur alımı yapıyor. Ara dönemlerde yapılan bu atamalar "açıktan atama" şeklinde ifade ediliyor.
Özellikle Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı yıl içinde çok sık açıktan atama ile işçi ve memur alımı yapıyor. Bu memur alımları içinde Düz Lise mezunları için ayrılan kadrolar da yer alıyor. Ancak bu atamalarda ilk olarak bir önceki paragrafta bahsettiğimiz KPSS'den en az 70 puan almak şartı ile karşılaşacağınızın altını şimdiden çizmekte fayda görüyoruz.
Yukarıda saydıklarımızın dışında Düz Lise mezunlarının son yıllarda en çok rağbet gösterdiği bir başka memurluk da "Zabıt Katipliği". Zabıt Katibi olabilmek için yine KPSS'den en az 70 puan almak ve Adalet Bakanlığı'nın ilgili kurumlarının yaptığı "10 parmak klavye sınavı"nı başarıyla geçmek gerekiyor.
Tüm lise mezunlarının KPSS ile yerleşebileceği memurluklar ise şöyle;
Aşağıdaki memurluklara tercih yapabilmek için, kadroların karşılığı olan özel nitelikleri taşımak gerekiyor. Bu nitelikler arasında ilgili bölümden mezun olmak ya da sertifika sahibi olmak gibi kriterler mevcuttur.
Şoför
Teknisyen
Gassal
Karoriferci
Hemşire
Sağlık Teknisyeni
Hizmetli
Sağlık Memuru
Veteriner Sağlık Teknisyeni
Laborant
İstidlalci
Rasatcı
Zabıta Memuru
İtfaiye Eri
Memur
Çocuk Bakıcısı
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni
Ebe