Son dönemlerdeki KPSS tercihleri incelendiğinde Düz Lise mezunları için taban puanların 95'e kadar çıktığını görebiliyoruz. Ancak daha düşük puanlarla da atama yapılan memurluklar da var. Bunlar genelde şoför, hizmetli vb. gibi diğer memurluklara nazaran daha alt sınıf kadrolar olarak dikkat çekiyor.

Ancak 70 ve üzeri KPSS puanı aldıktan sonra tek alternatifiniz tercih yapılarak sonuçlanan Genel Atamalar değil. Birçok devlet kurumu Genel Atamalar'ın dışında ara dönemlerde memur alımı yapıyor. Ara dönemlerde yapılan bu atamalar "açıktan atama" şeklinde ifade ediliyor.

Özellikle Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı yıl içinde çok sık açıktan atama ile işçi ve memur alımı yapıyor. Bu memur alımları içinde Düz Lise mezunları için ayrılan kadrolar da yer alıyor. Ancak bu atamalarda ilk olarak bir önceki paragrafta bahsettiğimiz KPSS'den en az 70 puan almak şartı ile karşılaşacağınızın altını şimdiden çizmekte fayda görüyoruz.