Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 24.12.2020 12:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.12.2020 12:06
    ABONE OL

    Ortaöğretim KPSS taban puanları kontenjanları 2020! ? Mesleklere göre KPSS puanları branş sıralaması...

    2020 taban puanları kontenjanları! ? KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının duyurulmasının ardından atama için başvuru yapacak memur adayları ve taban puanları hakkında sorgulama yapıyor. Lise ve ortaokul mezunlarının seçebileceği birçok meslek bulunuyor. Bunlar arasında hemşirelikten aşçılığa, elektrik teknolojilerinden hayvan bakıcılığına pek çok farklı meslek var. Peki, kontenjanları nasıl? kaç?

    takvim.com.tr
    KPSS ortaöğretim baraj puanı kaç? 2020 KPSS ortaöğretim taban puanları kontenjanları!

    KPSS ortaöğretim taban puanları kontenjanları arama motorlarında sorgulanıyor. 2020 KPSS ortaöğretim baraj puanı kaç? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 22 Kasım tarihinde yapılan KPSS ortaöğretim sınavının ardından sonuçlar 24 Aralık tarihinde açıklanıyor. Memur adayları KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir sorusuna yanıt arıyor. Akıllara gelen bir diğer soru da taban puanların ve kontenjanların nasıl olacağı. Adaylar baraj puanı olup olmadığını merak ediyor. İşte, KPSS puanları hakkında merak edilen bilgiler!

    KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI

    ÖSYM, 22 Kasım'da gerçekleştirilen 2020-KPSS Ortaöğretim sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıkladı.

    KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI KONTENJANLARI!

    Son yapılan alımlarda aşağıdaki puanlarla atama yapılmıştı. Bu puanlar gelecek yıl yapılacak atamalar için rehber niteliği taşıyabilir.

    Ahşap Teknolojisi

    Alım Sayısı: 1

    En Düşük Atama Puanı: 85.79

    Anestezi

    Alım Sayısı: 85

    En Düşük Atama Puanı: 81.82

    Aşçı

    Alım Sayısı: 3

    En Düşük Atama Puanı: 84.24

    Bilişim Teknolojisi

    Alım Sayısı: 6

    En Düşük Atama Puanı: 86.94

    Çevre Sağlığı

    Alım Sayısı: 5

    En Düşük Atama Puanı: 75.64

    Diş Protez

    Alım Sayısı: 3

    En Düşük Atama Puanı: 81.64

    Elektrik Teknolojileri

    Alım Sayısı: 30

    En Düşük Atama Puanı: 82.32

    El Sanatları Teknolojileri

    Alım Sayısı: 2

    En Düşük Atama Puanı: 70.77

    Hayvan Bakıcısı

    Alım Sayısı: 1

    En Düşük Atama Puanı: 76.29

    Harita Tapu Kadastro

    Alım Sayısı: 1

    En Düşük Atama Puanı: 83.06

    Hemşire

    Alım Sayısı: 3 Bin 577

    En Düşük Atama Puanı: 79.705

    Hizmetli

    Alım Sayısı: 4

    En Düşük Atama Puanı: 95.09

    İlk ve Acil Yardım

    Alım Sayısı: 2 Bin 23

    En Düşük Atama Puanı: 77.35

    İnşaat Teknolojileri

    Alım Sayısı: 1

    En Düşük Atama Puanı: 76.50

    Kaloriferci

    Alım Sayısı: 3

    En Düşük Atama Puanı: 86.31

    Kimya Teknolojileri

    Alım Sayısı: 7

    En Düşük Atama Puanı: 75.69

    Laboratuvar

    Alım Sayısı: 68

    En Düşük Atama Puanı: 76.64

    Makine Teknolojileri

    Alım Sayısı: 36

    En Düşük Atama Puanı: 78.54

    Matbaa Teknolojileri

    Alım Sayısı: 1

    En Düşük Atama Puanı: 72.29

    Metal Teknolojileri

    Alım Sayısı: 1

    En Düşük Atama Puanı: 85.34

    Ortopedi

    Alım Sayısı: 11

    En Düşük Atama Puanı: 00.00 ( 5 kadro boş kaldı)

    Röntgen

    Alım Sayısı: 87

    En Düşük Atama Puanı: 78.19

    Sağlık Memuru

    Alım Sayısı: 9

    En Düşük Atama Puanı: 77.88

    Şöfor

    Alım Sayısı: 28

    En Düşük Atama Puanı: 81.37

    Tarım Teknolojileri

    Alım Sayısı: 3

    En Düşük Atama Puanı: 69.97

    Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

    Alım Sayısı: 6

    En Düşük Atama Puanı: 82.51

    Tıbbi Sekreter

    Alım Sayısı: 169

    En Düşük Atama Puanı: 74.02

    Ziraat Teknikeri

    Alım Sayısı: 52

    En Düşük Atama Puanı: 70.00

    KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Eğitim Ortaöğretim KPSS taban puanları kontenjanları 2020! KPSS baraj puanı kaç? Mesleklere göre KPSS puanları branş sıralaması...