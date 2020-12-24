KPSS ortaöğretim taban puanları kontenjanları arama motorlarında sorgulanıyor. 2020 KPSS ortaöğretim baraj puanı kaç? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 22 Kasım tarihinde yapılan KPSS ortaöğretim sınavının ardından sonuçlar 24 Aralık tarihinde açıklanıyor. Memur adayları KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir sorusuna yanıt arıyor. Akıllara gelen bir diğer soru da taban puanların ve kontenjanların nasıl olacağı. Adaylar baraj puanı olup olmadığını merak ediyor. İşte, KPSS puanları hakkında merak edilen bilgiler!