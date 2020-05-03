1 Haziran’da okul zili çalıyor

Eğitim Bakanlığı, Covid-19 salgını nedeni ile 16 Mart'ta tatil edilen okulların 1 Haziran'da açılması için planlamasını tamamladı. Buna göre:Okullarda 1-30 Haziran arasında eğitim verilmesi hedefleniyor.Öğrencilerin fiilen okula gitmesi velilerin tercihine bırakılacak. İsteyen veli çocuğunu okula gönderecek. Okula devam şartı olmayacağı için isteyen veli de uzaktan eğitime karar verebilecek.Bir aylık dönemde sınav yapılmayacak. Öğrenci sınıfta kalmayacak. İlk dönem notları değerlendirmeye esas kabul edilecek.