1 Haziran’da okul zili çalıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, Covid-19 salgını nedeni ile 16 Mart'ta tatil edilen okulların 1 Haziran'da açılması için planlamasını tamamladı. Buna göre:
Okullarda 1-30 Haziran arasında eğitim verilmesi hedefleniyor.
Anaokulu çocukları ile ilkokul öğrencilerinin, hijyen şartlarına uyum düzeyi dikkate alınarak bu sınıflarda eğitime başlanmayacak.
Öğrencilerin fiilen okula gitmesi velilerin tercihine bırakılacak. İsteyen veli çocuğunu okula gönderecek. Okula devam şartı olmayacağı için isteyen veli de uzaktan eğitime karar verebilecek.
tmenler, öğrencilerine telafi eğitiminin yanı sıra psiko-sosyal destek de sağlayacak.
Bir aylık dönemde sınav yapılmayacak. Öğrenci sınıfta kalmayacak. İlk dönem notları değerlendirmeye esas kabul edilecek.
Okulların açık kalacağı süreyi, pandemi kurullarının önerisi ve illerin kendine özgü şartlarını dikkate alarak valilerin belirlemesi düşünülüyor. Örneğin, tarımın başladığı illerde valiler eğitim süresini iki hafta ile sınırlayabilecek.
Okullarda 1-30 Haziran arasında eğitim verilmesi hedefleniyor.
Anaokulu çocukları ile ilkokul öğrencilerinin, hijyen şartlarına uyum düzeyi dikkate alınarak bu sınıflarda eğitime başlanmayacak.
Öğrencilerin fiilen okula gitmesi velilerin tercihine bırakılacak. İsteyen veli çocuğunu okula gönderecek. Okula devam şartı olmayacağı için isteyen veli de uzaktan eğitime karar verebilecek.
tmenler, öğrencilerine telafi eğitiminin yanı sıra psiko-sosyal destek de sağlayacak.
Bir aylık dönemde sınav yapılmayacak. Öğrenci sınıfta kalmayacak. İlk dönem notları değerlendirmeye esas kabul edilecek.
Okulların açık kalacağı süreyi, pandemi kurullarının önerisi ve illerin kendine özgü şartlarını dikkate alarak valilerin belirlemesi düşünülüyor. Örneğin, tarımın başladığı illerde valiler eğitim süresini iki hafta ile sınırlayabilecek.