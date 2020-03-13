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2020 yılı sınavları LGS, YKS, DGS, , , TUS, YDS iptal mi edildi, ertelendi mi? ?

'de Koronavirüs vakalarının görülmesi sonrasında bir dizi önlem alındı. İlk olarak okullar ve üniversiteler tatil edildi. da yayılan iddialar ise gündeme bomba gibi düştü. 2020 yılı sınavları LGS, YKS, DGS, , , TUS, YDS iptal mi edildi, ertelendi mi? Soruları peş peşe sorulmaya başlandı. Bu konuda ÖSYM 'nin resmi bir açıklaması yok. Sınavın iptal edilmesi ya da ertelenmesi için henüz bir karar yapılmadı bir açıklama olmadı. Takvim.com.tr olarak yakından takip ediyoruz.

  • Eğitim
  • 13.03.2020 11:29
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 02:38
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2020 yılı ÖSYM sınavları iptal mi edildi, ertelendi mi? Sınavlar iptal mi?

Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yaptı ve korona virüs vakasının Türkiye'de görüldüğünü söyledi. Bu açıklama sonrası tüm kurumlar teyakkuza geçti ve geniş güvenlik önlemleri alındı. Bu açıklama sonrası sosyal medya üzerinde, yapılması planlanan LGS, YKS, DGS, KPSS, ALES, TUS, YDS sınavlarının ertelenebileceği iddiaları dolaşmaya başladı. ÖSYM, yüksek öğretim programlarında okumak isteyen öğrencilerin bilgi düzeylerini ve okumak istedikleri yüksek öğretim programına yeterliliklerini ölçen sınavları hazırlayan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir kurumudur

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