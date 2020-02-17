Okullarda ikinci ara tatil ne zaman? 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 3 Şubat'ta başladı. Milyonlarca öğrenci sınavlara hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da tatil günlerini araştırıyor. Bu yıl itibarıyla uygulamaya giren ara tatillerin ikincisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Şubat ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde, ikinci ara tatilin hangi gün başlayacağı konusunda araştırmalar başladı. Peki, okullarda ikinci ara tatil ne zaman yapılacak? Nisan tatili ayın kaçında? Yaz tatili ne zaman? İşte merak edilen soruların yanıtı...

MEB 2019 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

Sömestr tatili: Birinci dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İkinci ara tatil: 6 - 10 Nisan 2020 tarihleri arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de eğitim öğretim devam edecek.

Yaz tatili: 2019-2020 eğitim öğretim dönemi 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanacak ve 11 haftalık yaz tatili başlayacak.