Bursluluk sınavı başvuruları uzatıldı mı? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek bursluluk sınavına hazırlıklar sürüyor. MEB'in takvimine göre, 5 Şubat'ta başlayan başvurular 17 Şubat'ta yani bugün bitiyordu. Başvuru süresi ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki, İOKBS başvru şartları nedir? İOKBS başvuru nasıl yapılır? Bursluluk sınavı başvuruları uzatıldı mı? 2020 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI UZATILDI MI?

MEB'in takvimine göre 17 Şubat'ta sona ermesi beklenen İOKBS başvuruları, Elazığ Sivrice merkezli 6,5'lik depremden etkilenen bölgelerde yarıyıl tatilinin uzatılması nedeniyle, Türkiye genelinde 24 Şubat Pazartesi gününe kadar uzatıldı.

İOKBS 2020 BAŞVURU NASIL YAPILIR?

2020 İOKBS başvuruları http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecek.

2020 İOKBS KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.

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