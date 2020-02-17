AÖF ikinci dönem kayıt yenileme nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri başladı. Eğitimini açıköğretim üzerinden devam ettiren öğrencilerin merakla beklediği kayıt yenileme işlemleri ile ilgili detayları yazımızda derledik. Peki, AÖF ikinci dönem kayıt yenileme ders ekle-sil nasıl yapılır? 2020 açıköğretim sınavları ne zaman? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

AÖF İKİNCİ DÖNEM KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek.

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