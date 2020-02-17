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  • 17.02.2020 09:13
  • Son Güncelleme: 17.02.2020 09:13

ders ekle-sil nasıl yapılır? 2020 açıköğretim sınavları ne zaman?

işlemleri başladı. 2019-2020 AÖF bahar dönemi için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler bugünden itibaren ders ekle-sil işlemlerini yapabilecekler. Kaıyt yenileme 28 Şubat'a kadar yapılabilecek. Peki, AÖF ikinci dönem kayıt yenileme ders ekle-sil nasıl yapılır? 2020 açıköğretim sınavları ne zaman?

AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF ikinci dönem kayıt yenileme nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri başladı. Eğitimini açıköğretim üzerinden devam ettiren öğrencilerin merakla beklediği kayıt yenileme işlemleri ile ilgili detayları yazımızda derledik. Peki, AÖF ikinci dönem kayıt yenileme ders ekle-sil nasıl yapılır? 2020 açıköğretim sınavları ne zaman? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

AÖF İKİNCİ DÖNEM KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek.

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Haberler Eğitim AÖF ikinci dönem kayıt yenileme ders ekle-sil nasıl yapılır? 2020 açıköğretim sınavları ne zaman?
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