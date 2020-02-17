2020 LGS sınavı ne zaman yapılacak? TEOG'un kaldırılmasının ardından ilk defa 2017 yılında uygulanan LGS sınavı için hazırlıklar sürüyor. Sınava geri sayım başlarken, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, 2020 LGS yerleştirmeleri için ek kapasite oluşturulduğunu bildirdi. Öğrenciler, MEB'in yayımladığı örnek sorular ile sınava hazırlanıyorlar. Peki, 2020 LGS sınavı ne zaman yapılacak? LGS'ye kaç gün kaldı? İşte cevaplar...

2020 LGS NE ZAMAN?

MEB tarafından yapılan açıklama ile birlikte LGS sınavının bu yıl hangi tarihte yapılacağı belli oldu. Buna göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak.

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

"2020 LGS YERLEŞTİRMELERİ İÇİN EK KAPASİTE OLUŞTURULDU"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, liseye başlayacak öğrenci sayısındaki artış nedeniyle 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çalışmalarına erken başladıklarını, gerekli gördükleri durumlarda ek kapasite oluşturduklarını belirterek, "Mart ayı itibarıyla, sınavla ve sınavsız öğrenci alacak okullar ve kapasitelerini belirleme çalışmaları tamamlanmış olacak. Tüm süreç planladığımız gibi ilerliyor. Herhangi bir ciddi kapasite sorunu öngörmüyoruz." dedi.

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