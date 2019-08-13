YKS ek yerleştirme takvimi heyecanla bekleniyor. Üniversite tercihlerinin tamamlanmasının ardından geçtiğimiz gün yerleştirme sonuçları açıklandı. Yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyenler ek tercih yapacaklar. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? 2019 üniversite ek yerleştirme ne zaman yapılacak? ÖSYM tarafından YKS ek yerleştirmenin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Ancak ek yerleştirmenin ne zaman yapılacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz sene YKS yerleştirme sonuçları 31 Ağustos'ta açıklanmış ek yerleştirme ise 14-20 Eylül'de alınmıştı. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak. İşte 2019 YKS ek tercih üniversite taban tavan puanları boş kontenjanlar
ÖSYM ek yerleştirmede o tarihe dikkat! YKS 2019 ek tercih kılavuzu yayında mı?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından YKS tercihleri geçtiğimiz gün tamamlandı. Yerleştirme sonuçlarına göre 753 bin 461 aday tercihlerinden birine yerleşti, programlardaki doluluk oranı yüzde 90'ı aştı. Yerleştirmenin ardından ek tercih takvimi heyecanla beklenmeye başlandı. Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirmeleri sonucu boş kalan bölümler ÖSYM'ye bildirilir. boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılır. Geçen sene ek yerleştirmeler 14-20 Eylül'de alınmıştı. Peki YKS 2019 ek tercih üniversite taban tavan puanları boş kontenjanlar açıklandı mı? Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
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