YKS ek yerleştirme takvimi heyecanla bekleniyor. Üniversite tercihlerinin tamamlanmasının ardından geçtiğimiz gün yerleştirme sonuçları açıklandı. Yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyenler ek tercih yapacaklar. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? 2019 üniversite ek yerleştirme ne zaman yapılacak? ÖSYM tarafından YKS ek yerleştirmenin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Ancak ek yerleştirmenin ne zaman yapılacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz sene YKS yerleştirme sonuçları 31 Ağustos'ta açıklanmış ek yerleştirme ise 14-20 Eylül'de alınmıştı. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak. İşte 2019 YKS ek tercih üniversite taban tavan puanları boş kontenjanlar