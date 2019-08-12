YKS tercih sonuçlarının erişime açılmasının ardından üniversitelerin kayıt süreci tarihleri araştırılıyor. Kayıt tarihlerini heyecanla bekleyen öğrenciler üniversitelerin açılış tarihleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler hangi tarihte başlayacak? İşte konu hakkında merak edilen bilgiler...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin hangi tarihte açılacağı bilgisi, fakültelere göre farklı günlerde gerçekleşebilmektedir. Konuyla ilgili en net bilgi, üniversite ve fakültelerin internet sitelerinde yer alan akademik takvimler aracılığıyla öğrenilebilmektedir.