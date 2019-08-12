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  • 12.08.2019 23:13
  • Son Güncelleme: 12.08.2019 23:13

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YKS üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kayıt dönemi için heyecanlı bekleyiş başladı. Aynı zamanda yüz binlerce öğrenci üniversitelerin açılacağı tarihle ilgili araştırmalara başladı. Arama motorlarında bu nedenle merakla araştırılan soruların başında sorusu yer alıyor. Peki, ? İşte merak edilenler...

Üniversiteler ne zaman başlayacak?

YKS tercih sonuçlarının erişime açılmasının ardından üniversitelerin kayıt süreci tarihleri araştırılıyor. Kayıt tarihlerini heyecanla bekleyen öğrenciler üniversitelerin açılış tarihleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler hangi tarihte başlayacak? İşte konu hakkında merak edilen bilgiler...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin hangi tarihte açılacağı bilgisi, fakültelere göre farklı günlerde gerçekleşebilmektedir. Konuyla ilgili en net bilgi, üniversite ve fakültelerin internet sitelerinde yer alan akademik takvimler aracılığıyla öğrenilebilmektedir.

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