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  • 14.08.2019 09:33
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 09:33

Üniversite 2019-2020 , gerekli belgeler evraklar neler? İşte üniversite kayıt tarihi

sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra binlerce adayı şimdi de üniversite kayıt heyecanı sardı. ğrencilerin üniversitelere vermek zorunda olduğu belgeler hakkında bilgilendirme yapan , detayları yayımladı. Peki, üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler olacak? İşte, o süreç hakkında bazı bilgiler. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerden belirli belgeleri hazırlayıp teslim etmeleri beklenecek. 23-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek tercih döneminin ardından üniversite kayıt süreci 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Peki Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Üniversite kayıtları nasıl yapılacak? İşte gerekli belgeler

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler üniversite kayıt tarihlerine döndü. Bu bağlamda öğrenciler tarafından merakla 2019-2020 yılı üniversite kayıt tarihleri belli oldu. YKS sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta yapılacak. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerden belirli belgeleri hazırlayıp teslim etmeleri beklenecek. E-online kayıt belgeleri ve detayları haberimizde paylaştık.

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