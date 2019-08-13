YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler üniversite kayıt tarihlerine döndü. Bu bağlamda öğrenciler tarafından merakla 2019-2020 yılı üniversite kayıt tarihleri belli oldu. YKS sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta yapılacak. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerden belirli belgeleri hazırlayıp teslim etmeleri beklenecek. E-online kayıt belgeleri ve detayları haberimizde paylaştık.