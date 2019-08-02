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  • 02.08.2019 16:41
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 16:41

açıklandı mı? ÖSYM 2019 DGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? Kılavuz yayınlandı mı?

için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından 30 Haziran'da gerçekleştirilen DGS'nin sonuçları geçtiğimiz gün adayların erişimine açıldı. 4 yıllık yükseköğretim programlarına tercih yapacak öğrenciler konu ile ilgili ayrıntılara kilitlendi. Peki, ? ? 2019 ?

DGS tercih dönemi açıklandı mı?

DGS tercih kılavuzu 2019 merakla bekleniyor. Önlisans programlarından mezun olan öğrencilerin katılım sağladığı DGS sonuçlarının açıklanması ile birlikte tercih ile ilgili heyecanlı bekleyiş başladı. Lisans programlarına tercih yapmayı bekleyen öğrenciler internet üzerinden tercih takvimini merak ediyorlar. Peki, DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS tercihleri nasıl yapılır? 2019 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

DGS TERCİH KILAVUZU 2019 YAYINLANDI MI?

DGS tercihlerinin nasıl yapılacağını dair merak edilenlerin yer aldığı tercih kılavuzu merakla bekleniyor. Öğrenciler ÖSYM tarafından yayınlanacak DGS tercih kılavuzunun ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladılar. Ancak, DGS tercih kılavuzunun ne zaman yayınlanacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. ÖSYM tarafından 2019 DGS tercih kılavuzu yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

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