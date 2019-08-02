Okullar ne zaman açılıyor? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2019-2020 eğitim öğretim takvimi belirlendi. Yeni döneme hazırlıklar sürerken, tatillerin ne zaman yapılacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, okullar ne zaman açılıyor? 2019-2020 15 tatil ne zaman? Ara tatiller ne zaman yapılacak? Yaz tatili ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? TATİLLER NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.

25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.