YKS tercih sonuçları bugün mü açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 15-16 Haziran'da gerçekleştirilen YKS'nin sonuçlarının açıklanmasının ardından 23-29 Temmuz'da tercihler alındı. İstediği üniversiteye yerleşebilmek için tercih yapan öğrenciler sonuçları heyecanla bekliyorlar. Peki, YKS tercih sonuçları bugün mü açıklanacak? 2019 üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

YKS TERCİH SONUÇLARI BUGÜN MÜ AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS sınavının tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Sonuçların açıklanmasının ardından tercihleri alıp yerleştirme sonuçlarını ağustos ayında açıklayacağız." bilgisini paylaştı.

YKS sonuçlarının resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı belli olmasa da tercih sonuçlarının 5-9 Ağustos tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

Geçtiğimiz sene 7-14 Ağustos'ta tercihler alınmış sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanmıştı. 2019 yılında ise tercihler 23-29 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Buna göre hesap yapacak olursak, tercih sonuçları için 5-9 Ağustos tarihleri işaret ediliyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.