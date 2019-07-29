LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "(link: http://e-okul.meb.gov.tr) e-okul.meb.gov.tr" üzerinden yayımlandı. LGS boş kontenjanları açıklandı 2019! Öğrencilerin heyecanla beklediği LGS tercih sonuçları açıklandı. Nakil döneminde öğrenciler ikinci tercihlerini yapacaklar. Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde tutularak yapılacak. LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları ise açıklandı. Boş kontenjanlar "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden yayımlandı. İşte LGS boş kontenjanları 2019...