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  • 30.07.2019 09:02
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 09:02

1. lise nakil sistem sayfası! 'de , nasıl yapılır?

.meb.gov.tr: 29 Temmuz e-okul 1. lise nakil sistem sayfası! , nasıl yapılır? LGS boş kontenjanları açıklandı 2019! Liselere Giriş Sınavı tercih sonuçları açıklandı. İstediği okula yerleşemeyen öğrenciler nakil döneminde tercihlerini yapacaklar. LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve "" üzerinden yayımlandı. İşte LGS boş kontenjanları 2019! Yerel yerleştirme lise öğrenimine hak kazanan öğrencilerin ikamet adreslerine göre liselere yerleştirildiği sistemin adıdır. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kontenjanlara göre yapılır. Yerel yerleştirmede sadece ikamet adresi kriteri bulunmaz.

LGS 1. lise nakil boş kontenjan sistem sayfası!

LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "(link: http://e-okul.meb.gov.tr) e-okul.meb.gov.tr" üzerinden yayımlandı. LGS boş kontenjanları açıklandı 2019! Öğrencilerin heyecanla beklediği LGS tercih sonuçları açıklandı. Nakil döneminde öğrenciler ikinci tercihlerini yapacaklar. Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde tutularak yapılacak. LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları ise açıklandı. Boş kontenjanlar "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden yayımlandı. İşte LGS boş kontenjanları 2019...

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